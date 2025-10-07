Prabilo streikavusios mokytojos buvusios kolegės

„Ir užaugau, ir mokiausi, ir baigiau 11 klasių, pradėjau dirbti 20-ies metų. Rugsėjo 1-ąją dar dirbau, buvo paskutinė diena“, – „KK2“ komandai teigė E. Navickienė.
„Asmeniškai yra labai skaudu, liūdna, nes tikrai užaugino ir mano sesę, ir mane pačią, ir dar tikrai daug kitų laidų. Man čia yra tikrai smūgis, nes labai gera mokytoja. Asmeniškai neturėjau jokių problemų“, – kalbėjo mokinės Gabrielė ir Viktorija.
E. Navickienė buvo ir Kalvarijos gimnazijos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė. Pedagogė įtaria, kad būtent dėl veiklos šiose pareigose prarado mokytojos darbą. Viskas esą prasidėjo prieš 2,5 metų, kai gimnazijai vadovauti ėmė naujas direktorius Evaldas Ulevičius. Jiedu iškart labai nesutarė, nes naujasis vadovas esą engė savo pavaduotoją, o Eglė esą ją gynė.
„Tiesiog pasakė, kad niekas čia, šioje gimnazijoje, įstatymais nemojuos. Taip buvo pasakyta. Tada prasidėjo sekimas“, – tikino E. Navickienė.
Mokytoja, paklausta, ką tai reiškia: „Tai reiškia, kad tikrino, kada ateinu, kada išeinu. Dienyną tikrino, planus labai įdėmiai tikrino, atmetinėjo po 10 kartų, neišleisdavo atostogų per mokinių atostogas.“
E. Navickienė sakė, kad ją nuolatos sekė ir stebėjo. Esą net asmeniniai mokytojos susirašinėjimai „Messenger“ programėlėje kažkokiu būdu atsidūrė pas mokyklos direktorių ir vėliau tapo pagrindu kaltinimams.
„Atnešė administratorei dokumentą, kad turėčiau pasiaiškinti vėl dėl asmeninio pokalbio, dėl nuotraukos, kurios viršuje buvo parašyta „ožys“, – „KK2“ komandai pasakojo mokytoja.
Mokytoja, paklausta, ką tas „ožys“ reiškia ir kam jis skirtas, atsakė: „Nieko, parašyta „ožys“, o kam skirta, neparašyta. Vėl turėjau aiškintis.“
E. Navickienė už „ožį“ gavo įspėjimą dėl pedagogo etikos pažeidimo, gimnazijos vardo žeminimo ir perspėjimą, kad, jei tokie dalykai pasikartos, bus atleista iš darbo. Medžiaga buvo perduota policijai. E. Navickienė savo ruožtu kreipėsi į prokuratūrą.
„Aiškiai pasakiau, kad čia yra privatūs pokalbiai ir jie negali būti viešinami, mes kreipėmės į prokuratūrą ir buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jis dabar sustabdytas, buvome pripažintos nukentėjusiomis su kolege, turime dokumentą. Tačiau toliau mano asmeniniai pokalbiai buvo visur naudojami, pasitarimuose, kiekvieną kartą man primenama“, – nurodė mokytoja.
Tačiau yra ir kita pusė – Ingrida ir Sandra ilgus metus buvo Eglės kolegės. Jos dirbo toje pačioje gimnazijoje. Priklausė Eglės vadovaujamai profsąjungai ir ją paliko, nes esą kentėjo nuo Eglės patyčių.
„Ne mes vienos, buvo daugiau kolegų apkalbėta, gavome anonimiškai, kur profsąjungos pirmininkė su kita kolege tiesiog išsijuokė iš savo bendradarbių, narių. Čia buvo tokia jau kaip ir viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl išėjome iš profsąjungos“, – aiškino Ingrida ir Sandra.
Moterys, paklaustos, kaip išsijuokė, „KK2“ komandai atsakė: „Ten buvo ir epitetai tam tikri pavartoti, negražiai.“
Į klausimą, kokie epitetai, jos atsakė: „Ir durnelėm išvadintos, ir durniukėm, žirgo galvos, neskiria, kur kairė, kur dešinė – visi tokie gražūs palyginimai. Ten, aišku, jų daugiau buvo.“
E. Navickienė per pusantrų metų rašė 23 pasiaiškinimus dėl įvairiausių dalykų, tačiau vienas kartas buvo ypač skaudus. Eglė kartu su kolege į zoologijos sodą vežėsi mokinius. Ekskursijos metu skilo zoologijos sodo gyvūnų šėrimo aparato stiklas, buvo apkaltinti mokiniai. Atsakomybė teko jų nesužiūrėjusioms mokytojoms. Mokytojos, tarp jų ir E. Navickienė, gavo įspėjimus, joms neskirtos premijos.
„Tada kreipėsi į Darbo inspekciją, kad mane atleistų“, – teigė E. Navickienė.
Inspekcija leidimą atleisti E. Navickienę išdavė. Priežastis – šiurkštus darbo pareigų pažeidimas. Sprendimą E. Navickienė apskundė ir laimėjo. Netrukus mokykloje pasipylė tėvų skundai – esą mokytoja E. Navickienė šaukia ant vaikų, negražiai juos vadina.
„Jie kiekvieną dieną skundėsi, kiekvieną dieną“, – aiškino E. Navickienė.
Mokytoja, paklausta, kuo skundėsi, atsakė: „Aš nežinau, kad ten rėkiu, kad vadinu durnais, debilais. Pas mane žodyne tokio žodžio nėra.“
Tačiau, kad ir kaip būtų nemalonu, „KK2“ komanda gavo įrašą, kuriame mokytoja E. Navickienė užfiksuota rėkianti ant vaikų. Gautos ir vienos mamos, kurios atžala lanko Kalvarijos gimnaziją ir mokėsi pas mokytoją Eglę, žinutės. Mama teigia, kad mokytojos elgesys buvo pasibaisėtinas. Esą nuo jos kentėjo ir mokiniai, ir mokytojai.
„Pas psichologus per ją reikia lankytis. (...) Liko padarytos traumos tiek vaikams, tiek tėvams. Bet aš dar tik trečia diena, kada pradėjau miegoti. (...) Mano mergaitė aną savaitę išgirdo, kad ją per „KK2“ rodys, iš baimės vėl šlapintis pradėjo“, – taip atrodo cituojama žinutė.
Direktorius apie galimus netinkamus mokytojos veiksmus informavo Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigą. Galiausiai Eglės klasėje drastiškai sumažėjo mokinių. Iš kažkada buvusių 16 teliko 7, o klasė sudaroma, kai yra bent 8 mokiniai. Direktorius pasiūlė E. Navickienei pereiti į priešmokyklinį ugdymą, o jei ši pozicija netinka – nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu.
E. Navickienė, paklausta, ką pasirinko ir kodėl, atsakė: „Nieko nepasirinkau. Mano atsakymas buvo ta bado akcija. Nieko nepasirinkau, nes ten paprasčiausiai arba tu išeini, arba pasirenki priešmokyklinio ugdymo mokytojo specialybę. Aš nesu garantuota, kad aš ten liksiu, nes pagal įstatymą tave gali per 3 dienas atleisti, nes ne ta specialybė.“
E. Navickienė paskelbė bado streiką ir streikavo prie gimnazijos.
„Badavau 4 dienas, miegojau palapinėje“, – teigė E. Navickienė.
Situacija šiuo metu tokia, kad teismai nagrinėja net penkias bylas dėl įvairių Kalvarijos mokykloje įvykusių incidentų. Mokytoja jaučiasi direktoriaus mobingo auka, o kita pusė jaučia mobingą iš pedagogės Eglės.
„Mūsų įstaigoje jokios patyčios, smurtas nėra toleruojami. Įdiegėme visas priemones, ką rekomendavo ir Švietimo ministerija, kokie buvo priimti teisės aktai 2022 metais. Laikomės įstatyminių normų ir bet kokie veiksmai, kurie atliekami darbuotojų, vaikų atžvilgiu, jei juose yra požymių, susijusių su smurtu, kitokiais dalykais, jie netoleruojami. Į tai mano kaip įstaigos vadovo yra pareiga reaguoti ir aš būtinai reaguoju“, – aiškino mokyklos direktorius.
Mokytoja bado streiką nutraukė tik tada, kai ji ir gimnazijos vadovas sudarė taikos sutartį. Gimnazija įsipareigojo mokytojai suteikti metodininko kvalifikaciją ir išmokėti dvylikos mėnesių išeitinę kompensaciją. Po 37 metų E. Navickienė tapo bedarbe. Ką veiks gyvenime – dar nežino.
„Dabar pirmas planas yra pailsėti, tiesiog atsigauti psichologiškai ir pakeliauti“, – pasakojo E. Navickienė.
Konfliktas gerokai peržengė mokyklos ribas. E. Navickienė ir direktorius E. Ulevičius yra kaimynai. „KK2“ komanda gavo vaizdo įrašą, kuriame E. Navickienės vyras, pamatęs direktorių, klausė, kodėl jis ne darbe darbo metu, įvyko autoįvykis.
