Pirmoji tiriamosios žurnalistikos premija „Pamatai“ įteikta Šarūnui Černiauskui, Andriui Tapinui

Jiems skirtas Lietuvos tiriamosios žurnalistikos labdaros ir paramos fondo įsteigtas 200 tūkst. eurų apdovanojimas.
„Mūsų sinergija su „Laisvės TV“ parodė kertinį dalyką – konkuruojantys žurnalistai gali kooperuotis ir drauge gali pasiekti daugiau. Be to, šio tyrimo metu jutome fantastišką kolegų solidarumą, už kurį noriu padėkoti „Verslo žinioms“, „Redakcijai“, LRT, 15min, „Žinių radijui“ ir „Delfi“, – pirmadienį premijos iniciatorių išplatintame pranešime cituojamas Š. Černiauskas.
Tyrimų serijoje žurnalistai analizavo tuometinio premjero Gintauto Palucko verslo ryšius, nedeklaruotus sandorius, finansinius interesus ir jų sąsajas su viešaisiais sprendimais.
Atrankos komiteto vienbalsiu vertinimu, šis tyrimas labiausiai atitiko „Pamatai“ premijos misiją – „nagrinėjo aukščiausių valstybės pareigūnų atskaitomybę ir savo pateiktais faktais turėjo reikšmingą poveikį Lietuvos politiniam gyvenimui“.
„Šis darbas ne tik atskleidė iki šiol neviešas verslo ryšių struktūros detales bei tiesioginį poveikį vienam šalies vadovų, bet ir prisidėjo prie to, kad šių faktų pagrindu valstybės institucijos imtųsi atitinkamų teisinių priemonių“, – teigiama pranešime.
Į finalinį etapą iš viso pateko keturi ekspertų geriausiai įvertinti tyrimai, o galutinį sprendimą dėl premijos laimėtojo priėmė tarptautinis Atrankos komitetas.
Tarp finalistų – LRT Tyrimų skyriaus žurnalistų Mindaugo Aušros ir Indrės Makaraitytės tarptautinis tyrimas „Slapti dokumentai: kas Lietuvoje maitinami Kremliaus pinigais“, Birutės Davidonytės bei Igno Kinčino tyrimas „Nemuno aušroje – rusų oligarchų patikėtinis“, bei portalo „15min“ žurnalistų Jūratės Damulytės, Gabrielės Navickaitės, Karolio Juršio ir Ryto Staselio kartu su tarptautiniu tiriamosios žurnalistikos tinklu OCCRP parengtas tyrimas „Bankeros“ pokeris“.
Premija finansuojama iš specialiai tam sukurto neliečiamojo kapitalo Lietuvos tiriamosios žurnalistikos paramos ir labdaros fondo, siekiančio daugiau nei 4 mln. eurų.
BNS rašė, kad lėšas jam skyrė iniciatyvos sumanytojai ir rėmėjai, tarp kurių yra verslininkai Justinas Baranovskis, Mantas Mikuckas, Tadas Burgaila, Rokas Medonis, Arnas Stuopelis, Tomas ir Andrius Šlimai, „Tesonet Foundation“, „Contrarian Ventures“.
Premijos laureatą šiemet rinko Atrankos komitetas, sudarytas iš žurnalistų Marinos Walker Guevaros (Marinos Volker Gevaros), Bastiano Obermayerio (Bastiano Obermajerio), Birgitos Virnich (Birgitos Virnich), Džinos Donauskaitės, Edwardo Lucaso (Edvardo Lukaso), mokslininkės Auksės Balčytienės, antikorupcijos eksperto Sergejaus Muravjovo, strategės Agnės Paliokaitės, autoriaus Rutgerio Bregmano (Rutgerio Bregmano), ISM rektoriaus Daliaus Misiūno.
Atrankos proceso administravimą ir įgyvendinimą užtikrino Atviros Lietuvos fondas.
Premija „Pamatai“ – 2026 metais įkurtas nepriklausomas kasmetinis apdovanojimas, skirtas įvertinti išskirtinius tiriamosios žurnalistikos darbus, reikšmingus Lietuvos visuomenei, viešajam interesui ir demokratijai.
Tiriamosios žurnalistikos fondo tikslas – stiprinti šalies institucijas, prisidėti prie kovos su korupcija ir skatinti atskaitomybės kultūrą.
Kasmet apdovanojimas bus skiriamas už vieną tyrimą arba tyrimų seriją, nagrinėjančią visuomenei svarbias temas. Išrinktam laimėtojui bus skiriama piniginė premija, kurios sumą kiekvienais metais prieš nominacijų teikimą paskelbs fondas.
Siekiant auginti fondo kapitalą ir užtikrinti dar stipresnę paramą tiriamajai žurnalistikai, iniciatyvos steigėjai kviečia prisidėti ir visuomenę.
(be temos)
(be temos)
(be temos)