Pirmoji nerami vasaros diena: galime sulaukti ir krušos

„Štai ir pirmoji neramesnė vasaros diena. Šiandien mūsų regione įsitaisiusioje šiltoje ir drėgnoje oro masėje formuojasi lietaus debesys, kurie slenka šiaurės - šiaurės rytų kryptimi. Pažymėtina, jog gali pasitaikyti ne tik smarkaus vasariško lietaus, bet ir stipresnių vėjo gūsių (15–17 m/s) perkūnijos metu, o kai kur ir krušos. Pagrindinis veiksmas numatomas šiandien vakare, nors dabar šalyje yra fiksuojamas lietus su perkūnija“, – mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė meteorologas Gytis Valaika.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (LHMT) teigė, kad, remiantis 15.05 val. duomenimis, daugelyje šalies rajonų slenka trumpalaikio lietaus su perkūnija debesys. Intensyviausio lietaus židiniai fiksuojami vakarinėje ir šiaurinėje pusėje.
Remiantis 16.10 val. duomenimis, daugelyje šalies rajonų slenka trumpalaikio lietaus su perkūnija debesys. Intensyviausio lietaus židiniai fiksuojami Marijampolės, Tauragės, Telšių ir Šiaulių apskrityse.
Artimiausiomis valandomis lietaus ir perkūnijos debesys judės šiaurės kryptimi, vakarinėje ir šiaurinėje šalies dalyje numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Kai kur lis smarkiai, galimi vėjo sustiprėjimai iki 15 m/s.
Sinoptikė: savaitgalis bus lietingas, tačiau laikysis šilti orai
Nors savaitgalį Lietuvą merks liūtys, šalyje laikysis šilti orai, sakė (LHMT) sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė.
Jos teigimu, šeštadienio naktį per šalį praslinks nedidelis žemo slėgio sūkurys, dangų dengs storas debesų sluoksnis – daug kur palis, vietomis smarkiai.
„Kai kur, daugiausia – rytinėje šalies pusėje – , griaudės perkūnija. Vėjas bus pietryčių, pietų, pereinantis į vakarinių krypčių, 6–11 m/s. Per perkūniją gūsiai sieks 15–17 m/s. Oras šią naktį vės iki 11–16 laipsnių šilumos“, – Eltai sakė LHMT atstovė.
„Šeštadienio dieną stiprės anticiklonas, būsime jo šiaurės rytinėje dalyje. Įsivyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Vietomis, daugiausia – šiaurės rytinėje šalies pusėje trumpai palis. Papūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Aukščiausia temperatūra dieną sieks 18–23 laipsnius šilumos“, – teigė ji.
Sekmadienį kai kur trumpai palis, pūs nestiprus vėjas
Pasak S. Dalinkevičiūtės, sekmadienio dieną vietomis numatomas trumpas lietus, pūs nestiprus nepastovios krypties vėjas.
„Sekmadienio naktį debesys ims retėti, slėgis virš Lietuvos augs. Įsivyraus nedidelis debesuotumas. Lietaus tikimybė bus maža. Kai kur antroje nakties pusėje suboluos rūkas. Dvelks vos juntamas vėjas. Paryčiais oras vės iki 6–11 laipsnių šilumos“, – sakė sinoptikė.
„Sekmadienio dieną iš pietvakarių priartės nedidelė lietaus zona. Vietomis, didesnė tikimybė – pietvakariniuose rajonuose, trumpai palis. Gali su aktyvesniais debesimis sugriaudėti ir pavienės perkūnijos. Papūs nestiprus nepastovios krypties vėjas. Šią dieną oras šils iki 21–26 laipsnių šilumos, tik Kuršių nerijoje bus vienu kitu laipsniu vėsiau“, – pridūrė ji.
Savaitės pradžioje lietūs nesitrauks
Pasak sinoptikės, lietūs iš šalies nesitrauks ir kitą savaitę. Tiesa, jie bus trumpalaikiai, vietomis – su perkūnija.
„Pirmadienio naktį trumpalaikio lietaus sulauks pietvakarių Lietuvos gyventojai. Paryčiais kai kur pagraudens perkūnijos. Vėjas išliks nepastovios krypties, pūs vos 2–7 m/s stiprumu. Žemiausia temperatūra svyruos tarp 11–16 laipsnių šilumos. Pirmadienio dieną lietaus debesys išplis į didžiąją šalies dalį. Vyraus trumpi lietūs. Vietomis juos lydės perkūnija. Vakarinių krypčių vėjas stiprės ne itin. Įdienojus temperatūra pasiskirstys tarp 20–25, kai kur vakariniuose rajonuose – 16–19 laipsnių šilumos“, – Eltai sakė sinoptikė.
„Antradienį trumpo lietaus bus mažiau. Jis pasirodys tik vietomis. Naktį ir rytą daug kur pažemę nusidrieks rūkas. Vėjas bus silpnas“, – teigė ji.
Pasak LHMT atstovės, saulei tekant antradienį oras atvės iki 10–15 laipsnių šilumos, o dieną sugrįš 20–25 laipsnių šiluma.
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