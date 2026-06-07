Pirmadienį – nauji eismo ribojimai magistralėje Vilnius–Klaipėda

Nuo pirmadienio prasidės dešinės kelio pusės remontas Kaunas–Klaipėdos magistralės ruože nuo 230 iki 235 km (Klaipėdos kryptimi) Šilalės rajone ir to pat ruožo 306 kilometre Klaipėdos prieigose – abiejose kelio pusėse. Darbus atliks bendrovės „Kelių priežiūra“ ir „YIT Lietuva“.
Nuo gegužės 19 dienos darbai jau vyksta magistralės ruože 300 kilometre dešinėje kelio pusėje.
Visus šiuos darbus planuojama baigti iki lapkričio, o iki spalio – Vilniaus–Kauno ruože nuo 89,4 iki 94,3 km (dešinėje pusėje).
Lapkritį turėtų būti baigtas ir Vilniaus–Panevėžio kelio nuo 45,2 iki 49,2 km ruožo (dešinėje pusėje) remontas.
Užtikrinant kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugų judėjimą darbų metu eismas vyks pagal „3+1“ schemą – kiekviena kryptimi bus išlaikytos po dvi eismo juostos. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas.
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(be temos)