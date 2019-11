Penktadienio naktį keliai vairuotojams gali tapti spąstais: formuosis plikledis

Eismo informacijos centras pranešė, kad dėl buvusio arba besitęsiančio silpno lietaus valstybinės reikšmės kelių dangos daugiausia šlapios, vietomis yra drėgnų kelių ruožų.

„Vairuotojų prašome būti atidžiais ir pasirinkti saugų greitį, nes naktį krentant oro temperatūrai keliuose pradės formuotis plikledis. Taip pat dėl stipraus vėjo ant kelių dangų gali būti prikritusių medžių ar šakų“, – rašoma centro išplatintame pranešime.

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, naktį daug kur numatomi krituliai, lietų keis šlapdriba, sniegas. Kai kur formuosis plikledis.

Pūs 9–14 metrų per sekundę pietvakarių vėjas, pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, daug kur jo gūsiai sieks 15–20 metrų per sekundę, vietomis – net 21–23 metrus per sekundę.

Oro temperatūra bus nuo dviejų laipsnių šalčio iki vieno šilumos, pajūryje – nuo dviejų iki keturių laipsnių šilumos.