Pasibaigus rotacijai JAV kariai palieka Lietuvą, kada atvyks nauji – dar neaišku

Juos turėtų pakeisti nauja grupė karių, tačiau kada tai įvyks ir kiek jų bus, JAV peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje, dar nėra aišku.
Apie tai BNS patvirtino keli gynybos srityje dirbantys šaltiniai Lietuvos vykdomojoje valdžioje, kalbėję su anonimiškumo sąlyga. Dalį šios informacijos BNS patvirtino ir prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis.
Visa tai reiškia, kad JAV karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai.
Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamu principu. Tai reiškia, kad kol vieni kariai grįždavo į savo pirminę dislokavimo vietą, į Lietuvą jau pradėdavo vykti juos keičiantys daliniai.
D. Matulionis BNS patvirtino, jog Lietuva sulaukė žinios iš JAV, kad Vašingtonui peržiūrint pajėgų buvimą Europoje amerikiečių kariai šalyje liks.
„Gavome labai aiškų patikinimą iš amerikiečių, kad kariai buvo ir liks, bet konkretaus kiekio šiandien įvardyti negaliu. Amerikiečių karių rotacija yra susijusi su logistika, todėl natūralu, kad yra galimi tam tikri laiko tarpai“, – BNS antradienį sakė D. Matulionis.
„Pasitikime amerikiečiais, esame artimi strateginiai partneriai ir klausimas dėl JAV karių dislokavimo rytiniame NATO flange yra puikiai suprantamas ir JAV kariškių, ir Pentagono. Žiūrime į situaciją pakankamai ramiai ir nematome reikalo kelti dėl to papildomas diskusijas“, – pridūrė jis.
Amerikiečiai Lietuvoje reguliariai dislokuodavo karių batalionus nuo 2019 metų. Prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, Vašingtonas savo pajėgų statusą Lietuvoje pakeitė į nepertraukiamą rotacinį dislokavimą.
Šiuos sustiprintus batalionus paprastai sudarydavo tūkstantis ar daugiau karių su įvairia kovine technika.
Kaip rašė BNS, anksčiau gegužę Vašingtonas pranešė stabdantis 4 tūkst. karių dislokavimą Lenkijoje.
Vis dėlto neilgai trukus JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pareiškė, kad Lenkijoje dislokuoja 5 tūkst. amerikiečių karių.
Amerikiečių lyderis tuomet teigė, kad šis žingsnis grindžiamas jo santykiais su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu (Karoliu Navrockiu).
R. Kaunas sako iš JAV turintis patikinimą, kad amerikiečių kariai į Lietuvą grįš
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako turintis Jungtinių Valstijų patikinimą, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai įvyks – neaišku.
„Kad bus (kariai – BNS), tai yra (patikinimas – BNS), o kada tiksliai, kokiais pajėgumais, kokiomis apimtimis, visa tai mes pranešim“, – kelis kartus perklaustas antradienį Seime žurnalistams sakė ministras.
„Baltijos regionas yra kritiškai svarbus tiek NATO, tiek Jungtinėms Amerikos Valstijoms. Jie mato mūsų atliktas investicijas ir mūsų pasiekti procentai gynybos srityje yra teikiami kaip pavyzdys visoms NATO valstybėms. Bendradarbiavimas yra stiprus, supratimas yra iš visų pusių“, – kalbėjo R. Kaunas.
Jis teigė ir pats norintis, kad „aiškumas būtų greitesnis“, tačiau pabrėžė suprantantis situaciją.
Ministras tvirtino karių dislokavimo klausimą prieš kelias dienas aptaręs Singapūre su JAV gynybos sekretoriumi Pete'u Hegsethu (Pitu Hegsetu).
„Perteikiau tiesiog naujausias žinias, koks yra Lietuvos įdirbis, kokios yra investicijos, ir tikrai Jungtinių Amerikos Valstijų administracija tai žino iš pirmų lūpų“, – teigė R. Kaunas.
(be temos)
(be temos)
(be temos)