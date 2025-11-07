 Pareigūnams trūksta kantrybė – paprašys parodyti, pro kurią pusę išeiti

2025-11-07 16:05
Vytautas Dumbliauskas (LNK)

Lietuva gali likti be policininkų, ugniagesių ir pasieniečių. Pareigūnų profesinės sąjungos piktinasi, kad pareigūnai negaus žadėto finansavimo – papildomos lėšos darbo užmokesčiui sumažintos beveik tris kartus. Kas trečias pareigūnas gali išeiti į pensiją jau dabar.

Pareigūnams trūksta kantrybė – paprašys parodyti, pro kurią pusę išeiti / P. Peleckio/BNS nuotr.

Lietuvoje trūksta maždaug 1,5 tūkst., policininkų, tūkstančio ugniagesių ir dar daug kitų statutinių pareigūnų. Seni išeina, nauji beveik neateina. Profesinėms sąjungoms aišku, kodėl.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

„Ateinantis dirbti pareigūnu dabar į rankas gali gauti, paskutiniais duomenimis, apie 840 eurų. Jis dirba po 24 valandas, budi, važiuoja į gaisrus“, – pasakojo teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė.

Profesinės sąjungos skundžiasi, kad ankstesnė buvusio premjero Gintauto Palucko vadovauta vyriausybė žadėjo pareigūnų algas kasmet kelti 7 procentais. Dabar liko tik 5 procentai, o atlyginimai didės tik mažiausiai uždirbantiems. Veteranai papildomai gaus vos 8 eurus.

„Kai matome, kad didėja MMA (minimali mėnesinė alga), kai kurių pareigūnų atlyginimas turbūt padidės gal 5 eurais. Tokia situacija mūsų pareigūnų netenkina“, – teigė L. Soščekienė.

L. Balandžio/BNS nuotr.

Trūksta ir pasieniečių.

„Dabar trūksta daugiau kaip 300 pareigūnų. Tai reiškia, kad už juos kažkas dirba, bet tas kažkas už tą darbą negauna pinigų“, – sakė pasieniečių profesinės sąjungos atstovas Rimantas Liepa.

Trūksta ir muitininkų.

„Pareigūnų trūksta daugiau nei 30 procentų, o apie 60 procentų jau tarnaujančių muitinėje yra ant ribos – jų tarnyba netrukus baigsis, ir jie nebegalės dirbti“, – kalbėjo muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Leokadija Daujotaitė.

Labai daug pareigūnų priversti turėti antrą darbą. Nedidelės ir jų pensijos – kai kurios iki absurdo.

„Pareigūnas, kuris tarnavo Vidaus reikalų ministerijoje, vėliau atėjo į muitinę, užėmė aukštas pareigas, o jo pensija išėjus iš tarnybos buvo 7 eurai“, – pasakojo L. Daujotaitė.

Vidaus reikalų ministras pripažįsta, kad anksčiau pareigūnams buvo žadama daugiau.

„Šiemet situacija iš tikrųjų pasikeitė – atsirado kiti poreikiai, kalbant apie visą gynybos finansavimą“, – aiškino vidaus reikalų ministras Vladislav Kondratovič.

„Kariuomenė mankština raumenis, o mes su iššūkiais susiduriame kiekvieną mielą dieną – traukiame žmones iš gaisrų, traukiame skęstančius iš upių, einame į ginkluotus pasipriešinimus. Pareigūnai tokiuose įvykiuose nukenčia kasdien“, – pabrėžė nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Ineta Kursevičienė.

Pareigūnai beveik garantuoja, kad jungsis prie lapkričio pabaigoje vyksiančio kultūros bendruomenės protesto.

„Planuojame vieną tokį pagrindinį žingsnį – žmonės ateis su pareiškimu rankose, padės jį ant stalo ir paprašys parodyti, pro kurią pusę išeiti garbingai į pensiją“, – sakė I. Kursevičienė.

Ministras juokauja, kad galėtų ir patruliuoti.

„Kur paims – ten ir dirbsime. Suprantame problemą, tikrai suprantame: mokytojai išeis, kultūra išeis, pasieniečiai išeis, visi kažkur išeis. Kažkas tai kažkur dirbs“, – kalbėjo V. Kondratovič.

J. Kalinsko/ELTOS nuotr.

Tačiau profesinėms sąjungoms ministro juokeliai nejuokingi. Jos perspėja, kad jau dabar į pensiją galėtų išeiti kas trečias pareigūnas.

„Visų pareigūnų Lietuvoje yra apie 18–19 tūkstančių. Tai beveik 6 tūkstančiai galėtų išeiti. Ir, manau, kasdien tokių atsiranda vis daugiau“, – įspėjo L. Soščekienė.

Visai vidaus reikalų sistemai planuojama skirti 1 mlrd. 70 mln. eurų – beveik 5 kartus mažiau nei gynybai. Profesinės sąjungos sako, kad trūksta dar maždaug 150 mln. eurų.

Šiame straipsnyje:
pareigūnai
grasina
išeiti į pensiją

Naujausi komentarai

Komentarai

Komentarai

o'Žys \\\\\...
Už tai seimūnų ir kitų veltėdžių į valias.
0
0
Visi komentarai (1)

