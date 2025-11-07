Pareigūnams trūksta kantrybė – paprašys parodyti, pro kurią pusę išeiti

Lietuvoje trūksta maždaug 1,5 tūkst., policininkų, tūkstančio ugniagesių ir dar daug kitų statutinių pareigūnų. Seni išeina, nauji beveik neateina. Profesinėms sąjungoms aišku, kodėl.
„Ateinantis dirbti pareigūnu dabar į rankas gali gauti, paskutiniais duomenimis, apie 840 eurų. Jis dirba po 24 valandas, budi, važiuoja į gaisrus“, – pasakojo teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė.
Profesinės sąjungos skundžiasi, kad ankstesnė buvusio premjero Gintauto Palucko vadovauta vyriausybė žadėjo pareigūnų algas kasmet kelti 7 procentais. Dabar liko tik 5 procentai, o atlyginimai didės tik mažiausiai uždirbantiems. Veteranai papildomai gaus vos 8 eurus.
„Kai matome, kad didėja MMA (minimali mėnesinė alga), kai kurių pareigūnų atlyginimas turbūt padidės gal 5 eurais. Tokia situacija mūsų pareigūnų netenkina“, – teigė L. Soščekienė.
Trūksta ir pasieniečių.
„Dabar trūksta daugiau kaip 300 pareigūnų. Tai reiškia, kad už juos kažkas dirba, bet tas kažkas už tą darbą negauna pinigų“, – sakė pasieniečių profesinės sąjungos atstovas Rimantas Liepa.
Trūksta ir muitininkų.
„Pareigūnų trūksta daugiau nei 30 procentų, o apie 60 procentų jau tarnaujančių muitinėje yra ant ribos – jų tarnyba netrukus baigsis, ir jie nebegalės dirbti“, – kalbėjo muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Leokadija Daujotaitė.
Labai daug pareigūnų priversti turėti antrą darbą. Nedidelės ir jų pensijos – kai kurios iki absurdo.
„Pareigūnas, kuris tarnavo Vidaus reikalų ministerijoje, vėliau atėjo į muitinę, užėmė aukštas pareigas, o jo pensija išėjus iš tarnybos buvo 7 eurai“, – pasakojo L. Daujotaitė.
Vidaus reikalų ministras pripažįsta, kad anksčiau pareigūnams buvo žadama daugiau.
„Šiemet situacija iš tikrųjų pasikeitė – atsirado kiti poreikiai, kalbant apie visą gynybos finansavimą“, – aiškino vidaus reikalų ministras Vladislav Kondratovič.
„Kariuomenė mankština raumenis, o mes su iššūkiais susiduriame kiekvieną mielą dieną – traukiame žmones iš gaisrų, traukiame skęstančius iš upių, einame į ginkluotus pasipriešinimus. Pareigūnai tokiuose įvykiuose nukenčia kasdien“, – pabrėžė nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkė Ineta Kursevičienė.
Pareigūnai beveik garantuoja, kad jungsis prie lapkričio pabaigoje vyksiančio kultūros bendruomenės protesto.
„Planuojame vieną tokį pagrindinį žingsnį – žmonės ateis su pareiškimu rankose, padės jį ant stalo ir paprašys parodyti, pro kurią pusę išeiti garbingai į pensiją“, – sakė I. Kursevičienė.
Ministras juokauja, kad galėtų ir patruliuoti.
„Kur paims – ten ir dirbsime. Suprantame problemą, tikrai suprantame: mokytojai išeis, kultūra išeis, pasieniečiai išeis, visi kažkur išeis. Kažkas tai kažkur dirbs“, – kalbėjo V. Kondratovič.
Tačiau profesinėms sąjungoms ministro juokeliai nejuokingi. Jos perspėja, kad jau dabar į pensiją galėtų išeiti kas trečias pareigūnas.
„Visų pareigūnų Lietuvoje yra apie 18–19 tūkstančių. Tai beveik 6 tūkstančiai galėtų išeiti. Ir, manau, kasdien tokių atsiranda vis daugiau“, – įspėjo L. Soščekienė.
Visai vidaus reikalų sistemai planuojama skirti 1 mlrd. 70 mln. eurų – beveik 5 kartus mažiau nei gynybai. Profesinės sąjungos sako, kad trūksta dar maždaug 150 mln. eurų.
