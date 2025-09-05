Panevėžys švenčia 522-ąjį gimtadienį

Trijų dienų šventę lydės šūkis „Panevėžys 522. Švęskime! Kaip mes“, pranešė savivaldybė.
Anot jos, nuo penktadienio iki sekmadienio miestas taps festivaliu po atviru dangumi.
Laisvės aikštės balkonai virs gyvos muzikos scenomis, vyks performansai, interaktyvios veiklos vaikams ir šeimoms, kūrybinės dirbtuvės, įvairūs koncertai, parodos, instaliacijos, spektakliai, sporto renginiai, trumpametražių filmų festivalis „Aš + Miestas = Kinas“, instaliacijos „Baltic Small“, „Danaja“, pramoginė ekskursija Nevėžio upe, akrobatų šou.
Šeštadienio vidurdienį prie savivaldybės tradiciškai vyks iškilminga vėliavos kėlimo ceremonija, koncertas, ant drobės bus tapomas 522-ojo miesto gimtadienio logotipas.
Pasibaigus renginiui Laisvės aikštės dalyje šalia Juozo Miltinio dramos teatro šokių studijų „Tavo Fortūna“ ir „Fiva“ šokėjai atliks šiam Panevėžio miesto gimtadieniui sukurtą šventinį pasirodymą.
Sporto gerbėjai bus kviečiami stebėti sunkiosios atletikos, futbolo turnyrus, bėgimą „522 širdys už Panevėžį“, dziudo festivalį, krepšinio varžybas, graikų-romėnų imtynes, irklavimo regatą, automobilių slalomo ir traukos lenktynes, galiūnų varžybas.
Taip pat veiks tradicinė amatininkų ir prekybininkų mugė.
Pasak savivaldybės, viena pagrindinių šventės dalių – tradicinės eitynės – šiemet įgaus naują prasmę. Jų maršrutas drieksis palei Nevėžio upę, atkartojant upės tėkmės motyvą, kuris dominuoja ir naujajame miesto ženkle.
„Tokiu būdu išryškinama Nevėžio kaip vienybės, gyvybės ir miesto gyvybingumo simbolika“, – teigiama savivaldybės pranešime.
Panevėžio įkūrimas skaičiuojamas nuo 1503 metų rugsėjo 7 dienos Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro rašyto rašto, kuriuo jis dovanojo žemę tarp Lėvens ir Nevėžio upių Ramygalos klebonui su sąlyga, kad šioje teritorijoje būtų pastatyta bažnyčia, kuri kovotų su krašte dar labai gaja pagonybe.
