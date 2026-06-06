Panevėžyje – „Geležinio Vilko“ dienos minėjimas

„Sprendimas 34-ąsias vardo suteikimo metines švęsti Panevėžyje nėra atsitiktinis. Aukštaitijos sostinė jau daugelį metų yra tikrieji namai vienam iš brigados dalinių – Karaliaus Mindaugo husarų batalionui“, – kariuomenės pranešime sakė „Geležinio Vilko“ vadas pulkininkas Darius Meilūnas.
Dienos minėjimo ceremonijos metu Vienybės aikštėje bus prisiminta brigados istorija, įteikti „Geležinio Vilko“ garbės ženklai, padėtos gėlės prie pulkininko leitenanto Jono Variakojo paminklo, iššautos salvės iš istorinio pabūklo, gros Sausumos pajėgų orkestras.
Taip pat bus apdovanoti tradicinių karinių varžybų „Plieninė komanda“ nugalėtojai.
Gyventojai galės apžiūrėti pėstininkų kovos mašinas, šarvuočius, galingą artilerijos ir logistikos techniką, modernaus kario ginklus ir dronus, išbandyti savo jėgas laikant miną ar nešant sviedinį, pasimokyti naudoti kompasą ar dronų simuliatorių.
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