Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje bus perduotos Garbės piliečio Alfonso Lipniūno regalijos

Regalijos bus perduotos garbės piliečio artimiesiems.
Sprendimą suteikti garbės piliečio vardą Alfonsui Lipniūnui priėmė Panevėžio miesto savivaldybės taryba, įvertinusi jo išskirtinius nuopelnus miestui ir Lietuvai – dvasinę, švietėjišką, pilietinę veiklą.
Šiemet taip pat minimos dvi reikšmingos sukaktys – 120-osios kunigo gimimo ir 80-osios mirties metinės, o 2025-ieji, Seimo sprendimu, paskelbti A. Lipniūno metais.
Kunigas A. Lipniūnas (1905–1945) tarpukariu Panevėžyje buvo paskirtas vyskupijos jaunimo direktoriumi, atsakingu už katalikišką jaunimo ugdymą, renginių organizavimą, moksleivių ir studentų telkimą. Jis aktyviai skaitė pamokslus, kūrė dvasinio atsparumo atmosferą, reiškėsi kaip švietėjas ir visuomenininkas.
Holokausto metais dvasininkas stojo ginti persekiojamųjų, o paskutinius dvejus gyvenimo metus praleido Štuthofo koncentracijos stovykloje, kur 1945 metų kovo 28 dieną mirė.
Panevėžyje kunigo atminimas įprasmintas jau 1993 metais – jo vardu pavadinta progimnazija, o 2005 metais, minint 100-ąsias gimimo metines, atidengta memorialinė lenta.
Panevėžyje taip pat nuo penktadienio prasidės miesto 522-ojo gimtadienio renginiai.
Per tris dienas mieste vyks diskusijos, koncertai, parodos, instaliacijos, sporto renginiai ir tradicinė eisena.
