Pakomentavo parlamentarų elgesį: jei ne kaukės, tai pandemijos Seime net nepajustum

V. Kasiulevičius parlamentarams negailėjo kritikos.

„Lietuvos Respublikos parlamentas yra viena svarbiausių valstybės institucijų. Strateginė valstybės institucija. Jeigu tokią foto pandemijos piko sąlygomis darytų dvyliktokai, tuomet turbūt SAM ar NVSC mokyklai išsiųstų įspėjimą. Jokių protingų atstumų, apsikabinimai ir ašaros. Bet čia juk Seimo nariai, jie nieko nebijo, net Seimo sveikatos reikalų komiteto nariai. Visgi Lietuva drąsi šalis. Mes puolame į karą plikomis rankomis. Ir taip jau daug šimtmečių. Tačiau jeigu Seime visi pandemijos reikalavimai nėra aktualūs, tai kam tuomet reikėjo naujo Seimo nariams pažymėjimus teikti lauke? Gal todėl, kad bent Vyriausioje rinkimų komisijoje yra sveiko proto žmonių?“ – klausė V. Kasiulevičius.

Profesoriaus teigimu, parlamentarai per daug atsipalaidavę, tarsi pandemijos Seime nė nebūtų.

„Kai Seime praėjusią savaitę atsakinėjau į parlamentarų klausimus, padariau pastabą dėl to, kad jie daug valandų sėdi šalia vienas kito nesilaikydami jokių protingų atstumų, nors į plenarinių posėdžių salę turėtų susirinkti tik balsavimui. Juk Seime nėra hepafiltrų ar kitos elementarios oro valymo įrangos. Labiausiai viruso prevencijai pasiruošę yra rūmus saugantys ir praėjimus kontroliuojantys asmenys. Patekus į Seimą, matai, kaip visi atsipalaidavę. Gerai, kad dauguma nors kaukes naudoja. Jeigu ne tos kaukės, tai pandemijos Seime nepajustum: visi draugiškai sveikinasi, tapšnoja per pečius, dalinasi rašymo priemonėmis, liečia vienas kito kompiuterius. Tai matant galima tik stebėtis, kad dar labai mažai susirgusių.

Nuoširdžiai man gaila Seimo narių, kad ir kaip aš kritiškai vertinčiau jų darbą, bet man jie labiau panašūs į karą įmestus naujokus. Gal būsiu tarp tautiečių nepopuliarus, bet linkiu jiems, kad dauguma tame kare išgyventų“, – linkėjo V. Kasiulevičius.

S. Čaplinskas taip pat atkreipė dėmesį į šią nuotrauką. Jis pakomentavo, ar R. Šalaševičiūtė galėjo užkrėsti savo kolegas.

„Ar darant bendrą Seimo narių nuotrauką R. Šalaševičiūtė galėjo užkrėsti savo kolegas. Manau, kad ne.

1. Visi dėvi kaukes, keli skydelius.

2. Kaip supratau iš Dovilės Šakalienės ir Eugenijaus Gentvilo komentaro, fotografija truko mažiau nei 15 min. Be to, priminsiu, kad svarbiausia, jog kaukę dėvi pati Šalaševičiūtė. Svarbu pažymėti, kad ar ji užkrėtė kitus lemiamos reikšmės turi tai, ar ji bendravo ir kiek bendravo be kaukės ne nuotraukos darymo metu su kitais kolegomis“, – pastebėjo S. Čaplinskas.

Kaip jau rašyta, Seimo narei R. Šalaševičiūtei trečiadienį nustatytas koronavirusas, ji negalės dalyvauti pirmame išrinkto Seimo posėdyje.

Seimo narė paskutinį kartą Seime teigė buvusi antradienį, tačiau tvirtino turėjusi „trumpalaikių kontaktų“.

Kaip informavo delfi.lt, antradienio pavakarę parlamentarė pozavo bendrai Seimo narių nuotraukai, užbaigiant paskutinį šios kadencijos parlamento posėdį.

Šalia R. Šalaševičiūtės stovėjo parlamentarai Dovilė Šakalienė, Eugenijus Gentvilas. Jų teigimu, kontaktas buvo labai trumpas.

Anksčiau koronavirusas nustatytas trims Seimo nariams: Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovei Irinai Rozovai, „valstiečiui“ Valerijui Simulikui bei konservatoriui Pauliui Saudargui.

Koronavirusas taip pat nustatytas ir naujai išrinktai Seimo narei, Laisvės partijos atstovei Evelinai Dobrovolskai.