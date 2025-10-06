Pabradėje prasideda tarptautinės pratybos „Geležinis vilkas“, Šiauliuose – komendantūrų pratybos

Lauko taktikos pratybos „Geležinis vilkas 2025-II“ vyks iki spalio 18 dienos, jose treniruosis apie 3 tūkst. karių iš Lietuvos, Belgijos, Čekijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Kroatijos bei Vokietijos, bus pasitelkta 650 karinės technikos vienetų – tankai, pėstininkų kovos mašinos, savaeigiai artilerijos pabūklai, šarvuoti transporteriai.
Dukart per metus rengiamos pratybos vyks Generolo Silvestro Žukausko poligone Pabradėje, kitose Švenčionių, Jonavos, Ukmergės, Kaišiadorių, Elektrėnų, Vilniaus ir Molėtų rajonų vietose. Jose bus imituojamas puolimas ir gynyba, naudojama pirotechnika bei imitaciniai šaudmenys.
Anot kariuomenės, pratybų metu pirmadienį, trečiadienį bei spalio 17 ir 18 dienomis šių rajonų keliais judės karinės technikos kolonos.
Tuo metu „Perkūno bastiono 2025“ pratybose bus rengiami kariuomenės komendantiniai vienetai, jos truks iki spalio 12 dienos. Jų metu Šiauliuose spalio 10 ir 11 dienomis bus įvesta mokomoji komendanto valanda, gali vykti civilių tikrinimas, kurį atliks oficialūs viešosios tvarkos ir karo policijos pareigūnai.
Miesto centre patruliuos kariai, judės karinis transportas, bus įrengtos kontrmobilumo priemonės.
Pasak kariuomenės, Aušros alėjoje, miesto savivaldybės pastate, šalia Birutės vandenvietės bei kitur miesto centre vyksiančios pratybos gyventojų veiklai įtakos neturės, jiems jokių papildomų veiksmų imtis nereikia.
Šie kariniai mokymai yra dalis rugsėjo ir spalio mėnesiais Lietuvoje vykstančių intensyvių karinių pratybų, kuriose iš viso dalyvauja apie 17 tūkst. Lietuvos ir sąjungininkų karių.
Naujausi komentarai