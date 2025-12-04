Paaugliams skirtais mamadieniais ir tėvadieniais siūloma leisti pasinaudoti karių ir teisėjų šeimoms

Tai numatančias Krašto apsaugos sistemos ir karo tarnybos bei Teismų įstatymų pataisas įregistravo Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičienė.
Pasak jos, projektais siekiama vaikus auginantiems tėvams numatyti didesnes galimybes derinti darbą su įsipareigojimais šeimai.
„Labai aktualu prailginti papildomas poilsio dienas tėvams iki atžaloms sukaks 14 metų, nes iki tokio amžiaus vaikai išgyvena paauglystę ir patiria daug įvairių pokyčių, kurie gali sukelti stresą, baimę, neužtikrintumo jausmą. Paauglystės metu ypatingai svarbu išlaikyti artimą ryšį su paaugliu, skirti kuo daugiau dėmesio bendraujant“, – sako Seimo socialdemokratų frakcijos seniūno pavaduotoja J. Šukevičienė.
Pasak jos, tėvų parama, didesnis dėmesys ir dažnas buvimas kartu sumažina narkotikų vartojimo ir žalingų įpročių tikimybę. Kaip pastebi J. Šukevičienė, įstatymų pakeitimai leistų šeimoms ilgesnį laiką praleisti su vaikais ir atostogų metu.
Siūloma, kad šeimoms aktualios naujos įstatymų nuostatos įsigaliotų 2026 m. liepos 1 d.
Šiuo metu teisė į mamadienius arba tėvadienius suteikiama dirbantiems tėvams, auginantiems vaikus iki 12 metų.
Pagal galiojantį reguliavimą, auginantiems vieną vaiką iki 12 metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per 3 mėnesius (arba sutrumpinamas darbo laikas 8 valandomis per 3 mėnesius).
Viena papildoma poilsio diena per mėnesį suteikiama darbuotojams, auginantiems vaiką su negalia iki 18 metų arba 2 vaikus iki 12 metų.
Darbuotojams, auginantiems 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų, suteikiamos 2 poilsio dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 4 valandomis per savaitę), mokant jiems vidutinį jų darbo užmokestį.
Kaip ELTA jau skelbė, šių metų pavasarį Seimas pradėjo svarstyti Darbo kodekso pataisas, siūlančias suteikti galimybę papildomomis poilsio dienomis – vadinamaisiais mamadieniais arba tėvadieniais – pasinaudoti ir šeimoms, auginančioms vaikus iki 14 metų.
Jų iniciatorės J. Šukevičienės duomenimis, priėmus siūlomus pakeitimus, tokią teisę įgytų apie 124 tūkst. tėvų.
Naujausi komentarai