Paaiškėjo, kada vyks Jevgenijaus Šuklino laidotuvės

Klausimas dėl J. Šuklino laidotuvių svarstytas penktadienį vykusiame Seimo valdybos posėdyje. J. Olekas pasiūlė sudaryti valstybinę komisiją laidotuvėms organizuoti.
Seimo valdybos nariai šiam siūlymui pritarė. Laidotuves, pasak J. Oleko, planuojama rengti sekmadienį.
„Kiek man yra žinoma, jau šiandien lyg yra ruošiamasi šarvojimui ir sekmadienį laidojimui“, – kalbėjo J. Olekas.
Atsisveikinimas – Visagine
Kaip vėliau informavo Seimo kanceliarija, atsisveikinimas su velioniu vyks gegužės 31 d., sekmadienį, nuo 10 iki 14 val. Iki laidotuvių dienos urna su velionio palaikais bus pašarvota Visagino laidojimo namuose „Memorija“ (Santarvės g. 1, Visaginas).
Pranešama, kad Šv. Mišios už J. Šukliną bus aukojamos gegužės 31 d., sekmadienį, 12 val. Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčioje. Velionis bus laidojamas Visagino miesto senosiose kapinėse.
Apie J. Šuklino netektį pranešta ketvirtadienio vakarą. Jis mirė eidamas 41 metus. Užuojautą dėl netekties pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda, J. Olekas, premjerė Inga Ruginienė, Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Visagino meras Erlandas Galaguzas, kiti kolegos Seimo nariai.
J. Šuklinas į Seimą pateko 2024 m. su Liberalų sąjūdžio partija, priklausė šios partijos frakcijai Seime. Anksčiau jis yra dirbęs Visagino savivaldybės taryboje, ėjo laikinojo mero pareigas.
Jis taip pat buvo žinomas sportininkas, kanojininkas, 2012 m. Londono olimpinių žaidynių dalyvis, pasaulio ir Europos čempionatų prizininkas. Vėliau pasuko į verslą ir politiką.
J. Šuklinas gimė 1985 m. Glazove, Rusijoje.
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