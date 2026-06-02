 Orai Lietuvoje: prognozuojama ir perkūnija

Orai Lietuvoje: prognozuojama ir perkūnija

2026-06-02 06:37 kauno.diena.lt inf.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pasidalijo naujausia orų prognoze.

<span>Orai Lietuvoje: prognozuojama ir perkūnija</span>
Orai Lietuvoje: prognozuojama ir perkūnija / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.

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iki kultūros

Antradienio dieną vietomis, didžiausia tikimybė Vakarų Lietuvoje, numatomas trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra 21–26, pajūryje 18–20 laipsnių šilumos.

Trečiadienio naktį kai kur trumpai palis, dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietryčių naktį 3–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 22–27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną vietomis, didžiausia tikimybė pietvakariniuose rajonuose, palis. Vėjas pietryčių naktį 5–10 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 20–25 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Birželio 1 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, iki 29 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse 8–17, ežeruose – 12–17, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 11–14 laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18  ir daugiau laipsnių šilumos. 

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

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