Susirgote per šventes? Štai kur kreiptis, kai poliklinikos nedirba

Pasak VLK Paslaugų kompensavimo skyriaus vyriausiosios specialistės Dianos Prochorovos, gydymo įstaigos savo pacientams turėtų iš anksto suteikti aiškią informaciją, kur galima kreiptis dėl sveikatos priežiūros paslaugų savaitgaliais ir švenčių dienomis.
„Svarbu, kad gyventojai šia informacija pasidomėtų iš anksto. Tuomet prireikus pagalbos nereikės gaišti laiko paieškoms ar patirti papildomų rūpesčių“, – pabrėžė D. Prochorova.
Kur rasti informaciją?
VLK nurodo, kad informacija apie pagalbos teikimą ne darbo dienomis dažniausiai pateikiama:
-
gydymo įstaigos interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose;
-
skelbimų lentoje pačioje įstaigoje;
-
elektroniniu paštu ar SMS žinutėmis;
-
autoatsakikliu, skambinant į registratūrą;
-
teiraujantis registratūroje ar pas šeimos gydytoją;
-
VLK interneto svetainės skiltyje „Sveikatos priežiūros įstaigos ir paslaugos visoje Lietuvoje“.
Kada teikiama skubioji ambulatorinė pagalba?
Skubioji ambulatorinė medicinos pagalba teikiama esant stipriam skausmui, traumoms, ūmioms alerginėms reakcijoms, pykinimui ar pasikartojančiam vėmimui.
Ji taip pat būtina, kai:
-
suaugusiesiems temperatūra viršija 38 laipsnius ir laikosi ilgiau nei 72 valandas;
-
vaikams temperatūra aukštesnė nei 37,8 laipsniai ir tęsiasi ilgiau nei parą;
-
atsiranda bėrimas, stiprus skausmas, žaizdos ar kiti sunkiai pakeliami simptomai.
Tokiais atvejais šeimos medicinos įstaigų ne darbo metu pagalbą teikia skubiosios ambulatorinės medicinos kabinetai (ten, kur jie įsteigti), o kitur – ligoninių skubiosios medicinos pagalbos skyriai.
Kada būtina vykti į ligoninę?
Į ligoninės skubiosios medicinos pagalbos skyrių reikėtų vykti tik tada, kai kyla reali grėsmė gyvybei ar sveikatai ir būtina būtinoji medicinos pagalba.
Tai gali būti:
-
sunkios traumos;
-
nesustabdytas gausus kraujavimas;
-
stiprūs nudegimai;
-
ūmūs širdies veiklos sutrikimai;
-
koordinacijos praradimas;
-
įtariamas insultas ar infarktas;
-
sąmonės netekimas.
Būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems – tiek apdraustiems, tiek neapdraustiems gyventojams, o jos išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Tačiau jei gydytojas nustato, kad atvejis nėra skubus, pacientui gali būti pasiūlyta kreiptis į šeimos gydytoją arba, pageidaujant konsultacijos nedelsiant, suteiktos mokamos paslaugos.
Pagalba telefonu
Esant sunkiai būklei ar pavojui gyvybei, būtina nedelsiant skambinti Bendruoju pagalbos centro numeriu 112.
Tuo tarpu, kai reikalinga tik medicininė konsultacija ir situacija nėra pavojinga, gyventojai gali skambinti trumpuoju medicininių konsultacijų numeriu 113. Šiuo numeriu suteikiama neskubi medicininė informacija, o prireikus dispečeris pats iškviečia greitosios medicinos pagalbos brigadą.
