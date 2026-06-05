NŠA: dešimtokų pasiekimų rezultatai šiemet geresni nei pernai

„83,1 proc. mokinių, dalyvavusių matematikos PUPP, gavo 4–10 balų įvertinimus. 2025 m. tokį rezultatą pasiekė 82,2 proc. mokinių. Aukščiausiais balais (9–10 balų) šiais metais įvertinti 9 proc. dešimtokų (2025 m. – 12,1 proc.). Matematikos patikrinimo taškų vidurkis – 26,7 taško iš 50 galimų (2025 m. – 26,9)“, – teigiama pranešime.
„89,9 proc. mokinių, dalyvavusių lietuvių kalbos ir literatūros PUPP, gavo 4–10 balų įvertinimus (2025 m. – 89,2 proc.), aukščiausių balų (9–10) įvertinimą – 4,4 proc. (2025 m. – 4,6 proc.) mokinių. Mokinių surinktų taškų vidurkis siekia 32,7 taško iš 60 galimų (2025 m. – 33,3)“, – nurodo NŠA.
Tuo metu tautinių mažumų – baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių – gimtosios kalbos ir literatūros PUPP 4–10 balų įvertinimus gavo 99,1 proc. iš daugiau nei 2 tūkst. patikrinime dalyvavusių moksleivių. Pernai šis skaičius siekė 99 proc.
Skaičiuojama, jog šiemet PUPP dalyvavo apie 9,1 tūkst. II gimnazijos (dešimtos) klasės mokinių.
PUPP užduotys parengtos remiantis tik 9–10 klasių mokymo turiniu, neįtraukiant ugdymo procese nenagrinėto mokymo turinio.
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