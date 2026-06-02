Nerami egzaminų pradžia: masinė grasinimų banga panikos nesukėlė

Abiturientai pirmadienį laikė lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą.
„Buvo siunčiami elektroniniai laiškai rusų kalba, kuriuose buvo sakoma, kad mokykloje yra padėtas sprogmuo ir visi sprogs už 70 minučių. Be to, jog visiems reikia kuo greičiau bėgti iš pastato“, – pasakojo policijos atstovas Ramūnas Matonis.
Į kai kurias mokyklas nuvyko policija, o kitos jau žinojo, ką daryti.
„Elgėmės pagal algoritmą, t. y. apėjome perimetru visą pastatą aplink, pastato viduje pasižiūrėjome, ar nėra įtartinų daiktų, bei informavom tarnybas ir tiek“, – dalijosi Tuskulėnų gimnazijos direktorė Daiva Pilutienė.
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Grasinančius laiškus visoje Lietuvoje gavo 230 ugdymo įstaigų, tačiau egzaminai nutraukti nebuvo.
„Prieš keletą metų, kai buvo tie grasinimai pasipylę, buvo daugiau panikos. Dabar visi elgiasi tvarkingai, atsakingai ir panikos nematome“, – teigė R. Matonis.
Žurnalistai pakalbino ir pirmuosius rašinį parašiusius abiturientus.
„Lengva tema buvo, nes rašiau probleminio klausimo svarstymą apie tai, kaip žmogus elgiasi blogio akistatoje, tad, manau, kad visai neblogai sekėsi“, – tvirtino abiturientė Greta.
A lygiu reikėjo parašyti bent 450 žodžių tekstą, o B lygiu – bent 400. Dauguma pakalbintų moksleivių neslėpė, jog rinkosi Vytauto V. Landsbergio kūrinį.
„Buvo V. V. Landsbergio tekstas apie tai, kaip žmonės elgiasi su blogiu“, – komentavo abiturientas Vilius.
Buvo ir Kristijono Donelaičio „Metų“ ištrauka.
„Nežinau, bent jau man asmeniškai K. Donelaičio poemos nelabai patinka, nes tai labai senas tekstas ir parašytas labai sena kalba, daug žargonų“, – tikino abiturientas Simas.
Kai kurie moksleiviai neslėpė, jog gailėjosi pasirinkę K. Donelaitį.
„Aš labiau norėjau pasiremti kūriniu, kurį jau žinau, bet galvoju, gal reikėjo V. V. Landsbergio tekstą imti“, – teigė abiturientas Martinas.
Egzaminui buvo skirtos keturios valandos, o mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, – dar daugiau laiko.
„Net ir trijų valandų būtų užtekę, bet tada jau tikrai reikėtų skubėti“, – sakė abiturientas Karolis.
„Tiesiog nebūčiau sau atleidusi, jei būčiau išėjusi anksčiau, nes norėjosi maksimumą atiduoti“, – kalbėjo abiturientė Urtė.
LNK.LT primena, jog lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra privalomas atestatui gauti. Tai jau antroji jo dalis, o pirmąją dabartiniai abiturientai laikė pernai.
„Dalis abiturientų jau dabar žino, kad jie yra išlaikę ir eina su labai ramia širdimi siekdami geriausių įvertinimų“, – komentavo Nacionalinės švietimo agentūros vadovas Simonas Šabanovas.
Šią savaitę abiturientai dar turės laikyti geografijos ir matematikos egzaminus, o rezultatus sužinos jau liepos pabaigoje.
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