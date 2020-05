Naujų viruso atvejų daugiausiai užfiksuota Vilniuje, mirė senjoras iš Telšių

Iš 12 naujų per praėjusią parą užfiksuotų koronaviruso atvejų, devyni nustatyti Vilniuje, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Šeštadienį taip pat pranešta apie dar vieną mirtį.

NVSC gydytojos epidemiologės Daivos Razmuvienės teigimu, mirė garbaus amžiaus senjoras iš Telšių, gydytas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje.

„Žmogus iš Telšių buvo gydytas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, asmuo garbaus amžiaus, su rimtomis gretutinėmis lėtinėmis ligomis“, – BNS šeštadienį sakė D. Razmuvienė.

Anot jos, pastarąją parą trys nauji atvejai nustatyti Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje – susirgo darbuotojas, pacientas ir vieno paciento artimasis. Du nauji atvejai fiksuoti ir Santaros klinikų Krūtinės ląstos chirurgijos skyriuje – virusu užsikrėtė pacientas ir darbuotojo artimasis.

„Nacionaliniame vėžio institute susirgo vienas darbuotojas ir vienas šeimos narys, vienas atvejis nustatytas Naujojoje Vilnioje, Pergalės gatvė 1 esančiame bendrabutyje bei susirgo Antavilių globos namų darbuotojo artimas asmuo“, – BNS šeštadienį sakė D. Razmuvienė.

Anot jos, taip pat nustatyti du nauji įvežtiniai atvejai – Šiauliuose virusas nustatytas iš Sankt Peterburgo atvykusiam asmeniui. Jis mikroautobusu grįžo per Minską, į Lietuvą įvažiavo per Medininkų punktą. Kitas įvežtinis atvejis – Tauragėje, žmogus keltu atvyko iš Suomijos per Taliną, vyko automobiliu.

Dar vienas atvejis nustatytas Klaipėdoje, dėl jo dar aiškinamasi.