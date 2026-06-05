 Naujausia orų prognozė: trankysis perkūnija, šniokš lietus

Naujausia orų prognozė: trankysis perkūnija, šniokš lietus

2026-06-05 06:37 kauno.diena.lt inf.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba pasidalijo naujausia orų prognoze. 

<span>Naujausia orų prognozė: trankysis perkūnija, šniokš lietus</span>
Naujausia orų prognozė: trankysis perkūnija, šniokš lietus / Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.

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iki kultūros

Penktadienį daug kur trumpi lietūs, perkūnija. Vietomis lis smarkiai. Vėjas pietryčių, pietų, 7–12 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 19–24 laipsniai šilumos.

Šeštadienio naktį lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, 6–11 m/s, per perkūniją kai kur gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 11–16 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra 18–23, pajūryje 15–17 laipsnių šilumos.

Sekmadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 21–26, Kuršių nerijoje apie 19 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Birželio 4 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 10 cm per parą. Žymesnis kilimas, iki 22 cm, stebimas Bartuvoje ties Skuodu. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Vandens temperatūra upėse 8–20, ežeruose – 14–18, Kuršių mariose – 16-17, Baltijos jūroje – 11–15 laipsnių šilumos.

Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių šilumos.

Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Šiame straipsnyje:
Orai
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lietus
perkūnija

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