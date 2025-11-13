Naujasis krašto apsaugos ministras pirmuoju vizitu Suomijoje susitinka su NB8 šalių kolegomis

Europos Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen (Urzulos fon der Lajen) pasiūlyta iniciatyva siekiama sustiprinti antžeminius sienos gynybos elementus ir sukurti daugiasluoksnę dronų sieną.
BNS skelbė, kad ES siekia iki 2027 metų pabaigos turėti naują visiškai veikiančią gynybos nuo dronų sistemą.
Briuselis nori, kad projektas, dabar vadinamas „Europos dronų gynybos iniciatyva“, iš dalies pradėtų veikti iki 2026-ųjų pabaigos, o visiškai pradėtų funkcionuoti iki 2027-ųjų pabaigos.
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Danijos, Suomijos, Islandijos, Norvegijos ir Švedijos gynybos ministrai taip pat aptars regiono saugumo situaciją, šešėlinio laivyno, oro gynybos ir paramos Ukrainai klausimus.
NB8 šalių grupė yra viena didžiausių Ukrainos rėmėjų Europoje.
Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys liepos viduryje sakė, kad šiemet NB8 valstybių numatoma skirti 25 mlrd. eurų vertės parama Ukrainai sudaro didžiąją dalį ES drauge su Norvegija žadamo 32 mlrd. eurų finansavimo kariaujančiai šaliai.
BNS rašė, jog R. Kaunas krašto apsaugos ministro pareigas pradėjo eiti antradienį.
„Šis vizitas jau buvo suplanuotas“, – po aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos vykusios iškilmingos ministrų pasikeitimo ceremonijos žurnalistams kelionės išvakarėse teigė jis.
Naujausi komentarai