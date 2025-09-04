Nacionalinės sporto agentūros vadovas sako iš viceministro išgirdęs, jog įstaiga uždaroma

„Mes turėjome susitikimą su viceministru (Giedriumi Grybausku – BNS), (...) tačiau neišgirdome argumentų, dėl ko jie norėtų transformaciją daryti – reorganizuoti į Nacionalinę sporto tarybą“, – BNS sakė agentūros vadovas.
Kaip rašė BNS, planus naikinti NSA praėjusią savaitę su kandidate į švietimo ministres Raminta Popoviene aptarė prezidentas Gitanas Nausėda.
Pasak jo patarėjos Jolantos Karpavičienės, šalies vadovas „ne kartą yra akcentavęs, jog būtini esminiai pakeitimai“.
Ji tuomet tvirtino, kad ministerija ruošia įstatymo pakeitimus, kuriais „sporto politikos įgyvendinimas veiktų per Nacionalinę sporto tarybą, kurioje daugiau teisių ir atsakomybių turėtų pačios sporto organizacijos“.
M. Špoko teigimu, pokyčius priimti Seime ketinama priimti dar lapkritį, tačiau NSA nebuvo supažindinta su rengiamais dokumentais.
„Pasakė, kad daug funkcijų perskirstys, atiduos kitiems, – sakė NSA vadovas. – Jie planuoja (uždaryti agentūrą – BNS) nuo sausio. Mes nesuprantame teisinio pagrindo per tokį trumpą laiką įstatymo pakeitimą padaryti. Čia geriausiu atveju nuo liepos. Bet turbūt klausimai jiems, žinokite, aš sakau, negaliu už juos kalbėti, nes detaliai informacijos nepateikė.“
„Vienas iš argumentų, kad gerai veikianti agentūra nereikalinga valstybe“, – pridūrė jis.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldi NSA įsteigta 2022 metų liepos 1 dieną.
Pagrindinis agentūros uždavinys – efektyviai valdyti valstybės skiriamas lėšas sportui, sudaryti sąlygas atsiskleisti talentingiems sportininkams, padėti jiems pasirengti svarbiausioms tarptautinėms sporto varžyboms bei iškovoti jose medalius.
NSA įgyvendina valstybės sporto politiką aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo srityse, rūpinasi sportininkų teisėmis, sporto infrastruktūra.
Kaip rašė BNS, sulaukusi M. Špokui nepalankaus tarnybinio tyrimo išvados, švietimo ministrė kovą skyrė papeikimą NSA vadovui.
Ginčas kilo po pakartotinio tarnybinės veiklos vertinimo, kurio metu konstatuota, kad M. Špokas iki galo įgyvendino tik du iš penkių nustatytų lūkesčių, o likusius – tik iš dalies.
M. Špokas yra dirbęs Lietuvos plaukimo federacijos ir Lietuvos krepšinio federacijos generaliniu sekretoriumi, ėjęs FIBA vykdomojo komiteto nario pareigas.
Buvęs olimpietis, pasaulio plaukimo taurės etapo laimėtojas, daugkartinis Lietuvos plaukimo ir vandensvydžio čempionas 2011 metais vadovavo Europos krepšinio čempionato organizaciniam komitetui.
Inga Ruginienė sako dar negirdėjusi apie ketinimus reorganizuoti Nacionalinę sporto agentūrą
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė sako dar negirdėjusi apie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ketinimus reorganizuoti NSA.
„Kol kas tikrai ne“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
Ji teigė į darbinius ministerijų veiklos klausimus nespėjusi įsigilinti dėl tebesitęsiančio Vyriausybės formavimo.
