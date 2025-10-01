Prieštaringai vertinamos NSA restruktūrizacijos planus pristatęs viceministras: visiems neįtiksi

„Manau, kad radome optimaliausią modelį, žinoma, mes dar diskutuosime, atsižvelgsime, girdėsim argumentus, bet turim suvokti, kad čia nebus visą laiką visiems gerai. Mes dabar girdime senas nuoskaudas, opozicijas, baimes“, – trečiadienį Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje kalbėjo už sportą atsakingas viceministras.
„Kas liečia federacijas, vienos yra patenkintos, kitos nepatenkintos“, – pabrėžė G. Grybauskas.
Jo teigimu, sprendimas jungti institucijas priimtas atsižvelgiant į Europos sporto chartijoje bei Europos Sąjungos Tarybos ir valstybių narių rezoliucijoje dėl pagrindinių Europos sporto modelių požymių numatytas tvarkas.
Pakeitimais tikimasi į sporto valdymą labiau įtraukti nevyriausybines organizacijas, taip pat panaikinti vienasmenių sprendimų galimybę.
Sporto bendruomenė sako, jog siūlymas tobulintinas
Lietuvos sporto federacijų sąjungos prezidentas Darius Šaluga teigė, jog nepaisant to, kad pateiktame projekte „viskas nėra idealu“, dabartinis nevyriausybinių organizacijų įtraukimas į sporto politikos ir administravimo veiklą kelia klausimų.
„Aš nesakau, kad netobulintinas dokumentas, kuris tą reglamentuos, bet pats principas, kad nevyriausybininkai įtraukiami į sporto politiką ir administravimą bei skaidrumo užtikrinimą, yra sveikintinas“, – kalbėjo jis.
Tuo metu Nacionalinės sportininkų asociacijos prezidentė bei NSA komunikacijai vadovaujanti Brigita Virbalytė teigė siūlomus pakeitimus vertinanti neigiamai. Anot jos, planuojamoje reformoje silpnąja grandimi taptų sportininkai.
Olimpietė pastebėjo, kad įkūrus NSA pirmą kartą sportininko profesija buvo pripažinta, todėl pokyčių priežastys nėra aiškios, o dabartinė premijų, stipendijų, rentų mokėjimo tvarka tenkina.
„NSA tikrai nepritaria šiai skubotai reformai“, – kalbėjo ji.
Nacionalinės sporto federacijų asociacijos direktorius Edis Urbanavičius patikino kol kas nesuprantantis, kuo siekiama pakeitimais.
Anot jo, esminis dalykas įstatymo projekte yra finansavimo skyrimo pakeitimas.
„Finansavimo skyrimo pakeitimais rodoma, kad neva ateis visuomenininkai ir priims sprendimus. Tai aš galiu pasakyti, kad tie visuomenininkai visais klausimais, tiek aukšto meistriškumo, tiek fizinio aktyvumo, jie priiminės sprendimus vadovaudamiesi tais pačiais aprašais, kurie šiai dienai yra“, – kalbėjo E. Urbanavičius.
Atsižvelgė į audito išvadas
Pasak viceministro, koreguojant struktūrą taip pat atsižvelgta į dviejų auditų išvadas. Anot G. Grybausko, pastarosios parodė, jog NSA priimant sprendimus buvo pažeistos galiojančios tvarkos.
„Kalbant apie vienašališkus sprendimus naikinti Sporto agentūrą, tai tokių sprendimų nebuvo, mes tiesiog koreguojame administravimą, kad išvengti audite numatytų dalykų“, – teigė jis.
Be kita ko, pasak viceministro, NSA per dvejus metus neįveiklino fiziniam aktyvumui skirtų 12 mln. eurų, kurie buvo grąžinti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos biudžetą.
Agentūros vadovas Mindaugas Špokas tokius teiginius vadino melu bei tikino, kad suma buvo perskirstyta.
Jis taip pat pabrėžė, kad agentūra lėšas skirstė tinkamai, o procesą įgyvendino vadovaudamasi ministerijos aprašais
„Čia yra aprašo dalykai ir mes jau daug kartų esam teikę siūlymus, kaip galėtumėm tobulint ir dėlioti, deja, ne visada į mus atsižvelgia“, – sakė agentūros vadovas.
Atsirastų devynių narių taryba
Pagal siūlomus pokyčius, NSA prijungus prie Nacionalinės sporto tarybos, keturių metų kadencijai būtų renkamas pastarosios organizacijos pirmininkas, kuris peržiūrėtų projektų sąrašus, teiktų siūlymus, priimtų sprendimus dėl galimų veiklos krypčių.
„Kitaip tariant, nuo vieno asmens sprendimų pereinama prie kolegialaus valdymo modelio“, – sakė G. Grybauskas.
Į tarybą po du narius deleguotų Lietuvos tautinis olimpinis komitetas bei Lietuvos sporto federacijų sąjunga, o po vieną asociacija „Sportas visiems“, Lietuvos sporto mokslininkų asociacija, neįgaliųjų organizacijos bei vieną narį išrinks visos organizacijas, kurios nepateko į anksčiau išvardintas sritis.
„Iš principo norėtume siekti savireguliacinio mechanizmo per tarybą, kad būtų žymiai daugiau diskusijų“, – sakė G. Grybauskas.
Viceministras taip pat patikino, jog visi aukšto meistriškumo ir fizinio aktyvumo programas, projektus bei renginius kuruojantys NSA darbuotojai tęstų darbą.
Nebeadministruotų sporto registro
Pagal naująją tvarką, NSA taip pat nebeadministruotų sporto registro, ši užduotis būtų perduota Lietuvos sporto centrui.
Registre renkami aktualūs duomenys apie sporto organizacijas, sportininkų rengimą, trenerių, teisėjų, kitų sporto srities specialistų kvalifikaciją, sporto bazių pasiskirstymą, būklę ir joms skirtas investicijas, valstybės, savivaldybių skirtą skatinimą už pasiektus aukšto meistriškumo sporto laimėjimus.
Tačiau, pasak G. Grybausko, jis iki šiol neveikia visa apimtimi.
„Deja, mes sporto registro duomenimis naudotis visiškai negalime“, – sakė jis.
Anot NSA vadovo, praėjusias metais pradėjęs veikti registras yra nuolat pildomas bei atnaujinamas.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldi NSA įsteigta 2022 metų liepos 1 dieną.
Pagrindinis agentūros uždavinys – efektyviai valdyti valstybės skiriamas lėšas sportui, sudaryti sąlygas atsiskleisti talentingiems sportininkams, padėti jiems pasirengti svarbiausioms tarptautinėms sporto varžyboms bei iškovoti jose medalius.
NSA įgyvendina valstybės sporto politiką aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo srityse, rūpinasi sportininkų teisėmis, sporto infrastruktūra.
