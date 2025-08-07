Moterų istorijos šokiruoja: jei skaityti nemalonu, pagalvokite, ką reiškia tai išgyventi

Komikė Vita Žibaitytė-Žiba ėmėsi iniciatyvos – ji dalijosi istorijomis, kuriose moterys pasakoja apie patirtą prievartą. Moterų išgyvenimai šokiruoja.
„Per paskutines dvi dienas su manimi susisiekė per 70 merginų ir moterų su savo patirtimis. Ir dar ne viskas, žinutės eina toliau. Šitie išgyvenimai bado akis ir rodo, kokioje realybėje gyvename“, – instagrame rašė Vita Žiba.
„Nenoriu, kad tai būtų vienkartinis noras kovoti, todėl šios patirtys lieka čia – toliau badyti akis. Nes jei jums skaityti nemalonu, pagalvokite, ką reiškia tai išgyventi“, – pridūrė ji.
Žinoma moteris, kuri yra pasakojusi apie tai, kaip pati buvo apsvaiginta, dalijosi kitų aukų istorijomis – daugelyje jų aukos dar nesulaukusios pilnametystės, nemažai istorijų prievartautojai tapo patys artimiausi žmonės.
„Kiekviena patirtis yra be galo skaudi. Svarbu suprasti – tai ne jūsų kaltė, nors ir kaip visuomenė būna bando pateikti tai kitaip. Tai niekada nebuvo jūsų kaltė ir ne jūs turite jausti gėdą, o tie atmatos.
Svarbiausia – pasirūpinkite savimi, eikite į terapiją, ji padeda. Žinau, kad sunku, bet padeda.
Ir ką kiekvienas gali padaryti: apsidairykite, nesvarbu, kur esate, ypač baruose ir klubuose. Gal kažkam reikia pagalbos? Prieikite, paklauskite vardo, su kuo atėjo, kur tie žmonės dabar.
Savo vaikams nuo ankstyvo amžiaus paaiškinkite, kokias kūno vietas nevalia liesti niekam ir niekad. Užtikrinkite savo vaiką, kad jis jaustųsi saugus jums papasakoti, kas atsitiko.
Tai, kad problemos nematome, nereiškia, kad jos nėra“, – pažymėjo Vita Žiba.
Moteris taip pat kviečia pasirašyti peticiją. Ja siekiama aiškaus ir griežtesnio teisinio reguliavimo, kuris įtvirtintų teisinį sutikimo seksualiniams santykiams apibrėžimą ir užtikrintų, kad seksualinė prievarta naudojant narkotikus būtų laikoma sunkinančia aplinkybe, taip pat greitesnio ir efektyvesnio nusikaltimų tyrimo bei daugiau prevencijos ir švietimo.
Šiuo metu peticiją pasirašė daugiau nei 26 tūkst. žmonių.
