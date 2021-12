Mokyklos direktorius apie pradinukams privalomas kaukes: vaikai iš to problemos tikrai nedaro

„Vaikai iš to problemos tikrai nedaro. Galbūt kai kuriems tėvams tas ir nepatinka. Mes labai griežtos tvarkos ir nesilaikome – vaikai žino, kad bendrose erdvėse nuo pirmos iki aštuntos klasės privalo dėvėti kaukes. Klasėje mokytojos puikiai pažįsta tiek vaikų tėvus, tiek pačius vaikus. Kas turi kažkokių problemų, kvėpavimo ar kitokių ligų, tiems leidžiama būti ir be kaukių. Kiekviena klasė sprendžia, ar dėvėti kaukes, kiek laiko dėvėti. Ne visiems vaikams lengva visą pamoką išbūti kaukių dėvėjimo prasme. O bendroje erdvėje – visi, visi, visi“, – sakė G. A. Petronis.

Jis neslėpė, kad dėl naujos tvarkos iš mokinių tėvų sulaukė piktų laiškų ir skambučių.

„Buvo visko. Buvo ir labai piktų elektroninių laiškų, buvo piktų telefoninių skambučių. Teko bendrauti su kiekvienu skambinančiu, rašančiu vos ne individuliai, kodėl reikia testuotis, kodėl reikia izoliuotis. Bet šiaip stebiuosi, kad dauguma bendruomenės narių puikiausiai suvokia situaciją. Nors vaikų sergamumas prieš rudens atostogas buvo 70, dabar liko trys sergantys vaikai. Gali būti, kad persirgome, ir liga pati atsitraukė. Aišku, kažkaip keistai: kai reikėjo, kaukes dėvėjo dalis mokinių, o dabar sveika mokykla ir visi su kaukėmis. Bet gal gerai – apsisaugosime nuo ateinančių blogų dalykų“, – teigė G. A. Petronis.

Esą nors valstybė iš pradžių žadėjo mokyklas aprūpinti vienkartinėmis kaukėmis, tačiau pažadas liko neištesėtas.

„Prašome tėvų. Tėvai tą supranta. Pradinukų kaukės yra truputį kitokios, negu suaugusio žmogaus. Tai būtų dideli pinigai. Vienoje mokykloje yra 500 pradinukų ir du kartus per dieną reikėtų keistis kaukes. Tai reiškia, kad kiekvienas vaikas į mokyklą turi atsinešti dvi kaukes. Kaukės kaina, mačiau, yra 90 centų. Vadinasi, dienai vienai mokyklai – 1000 eurų. O kiek mokyklų per Lietuvą, kiek per Vilnių? Pasakiškos sumos. Kiek girdėjau, ir kaukių jau pradėjo trūkti pradinukams. Didžiulis ažiotažas, visi žino, kad tai privaloma, ir staiga burbulas sprogo“, – komentavo direktorius.

Jis pirmąsias dienas su privalomomis kaukėmis mokyklose vertino teigiamai.

„Visai nieko. Jau prieš keletą savaičių klausiau trečiokų – žiūriu, dalis su kaukėmis atėjo. Sakė, jiems šilčiau kvėpuoti. Kai kurie tėvai iš vaikų reikalavo – neprivalomai jie nešiojo kaukes ir buvo visos pamokos metu. O dabar prisijungė ir kita dalis. Kol kas bent jau blogų žinių iš tėvų ar vaikų pusės negirdėjau“, – šnekėjo G. A. Petronis.

„Kiekvieną pertrauką koridoriuje randame po vieną, po kelias kaukes. Šiaip kiekviena klasė turi tam tikrą vietą, kur tas kaukes gali išmesti, taip pat kiekvienuose koridoriuose yra tam tikros vietos, kur galima išmesti panaudotą kaukę“, – pasakojo direktorius.

Progimnazijoje dirbanti mokytoja sakė, kad privalomos kaukės iš tiesų trukdo mokymosi procesui.

„Be veidų, be šypsenų, be atvirų kalbų. Trukdo mus kalbėti. Čia yra pirmokai. Suprasti, ką kiti kalba, šiandien darosi sunkiau. Prašome kartoti. Kaukės mums trukdo. Trukdo pirmiausia mokymosi procesui, nes mes, mokytojai, nesuprantame, ką jie kalba, bent jau pirmokai. Man yra sunku“, – tikino ji.