Ministras: iššalo daug „Auksio“ obelų, reikės atsodinti didelius plotus

„Praėję metai labai blogi buvo. Bet šiemet dar blogiau. Turėjau susitikimą su sodo ir uogininkystės ūkiais. Dabar turime klausimą, kiek derliaus nebus – dabar turime dar vieną stulpelį, kiek medžių reikės persodint“, – Seimo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijoje šią savaitę teigė ministras.
„Svarbiausia, kad iššalo „Auksio“ medžiai, tie, kurie adaptuoti Lietuvos gamtinėms sąlygoms. Buvo daug sniego, jis užsnigęs neleido užšalti žemei ir šaknys vandenį padavė, viršuj jisai užšalo, o žievė ten“, – pridūrė A. Palionis.
Pasak jo, pavyzdžiui, Naradavo ūkyje iš 272 hektarų sodų gali tekti atsodinti 35 hektarus.
„Dabar lauksime, nes paprastai dar būna, kad išsprogsta medis, užmezga vaisius, o paskui jau sunyksta. Tai reikia Joninių sulaukti“, – kalbėjo A. Palionis.
Ministras nurodė, kad savivaldybėms rekomenduojama su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro specialistais vykti į sodų ūkius įvertinti medžių žūties lygį.
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