Meteorologas: visos tos kalbos – nieko vertos

Kodėl? „Nes jos kartojasi kiekvienais metais. Pas mus sezoninių prognozių patikimumas yra tiesiog per žemas. Jeigu kažkas kalba apie tai, jog Europoje bus karšta vasara tai, žinokit, kad nebūtinai kalbėjo apie mūsų regioną. Arba turėjo galvoje, jog statistiškai kažkuris vienas iš trijų vasaros mėnesių gali pasitaikyti karštas“, – rašoma mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“.
Anot G. Valaikos, statistika rodo, kad iš praėjusių 30 vasaros mėnesių (10 metų) Lietuvoje pasiskirstymas buvo toks:
8 vasaros mėnesiai – labai karšti;
8 – šiltesni nei vidutiniškai;
7 – artimi normai;
7 – vėsesni nei vidutiniškai.
Praėję penki šių metų mėnesiai (kartu paėmus) pasižymėjo labai mažu kritulių kiekiu, todėl jei ir toliau gausiau nepalis atėjus karščiams (30 ir daugiau laipsnių šilumos) bent dalį Lietuvos greitai apims sausra.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba trečiadienį pasidalijo ilgalaike prognoze. Meteorologai teigė, kad tai, kokia bus vasara, dažniausiai galima tik spėlioti.
„Nevertėtų tikėti visais įmantriais pasakymais, jog šalta žiema esą lemia karštą vasarą ar atvirkščiai. Jeigu toks ryšys tikrai egzistuotų, tuomet galėtumėme iš anksto sudaryti patikimas sezonines prognozes. Vis dėlto Lietuvoje orų kaita didelė, todėl per vasarą pasitaiko ne vienas šiltesnių ir vėsesnių orų laikotarpis“, – teigė meteorologai.
Sinoptikai teigė, kad ilgalaikės prognozės šiuo metu rodo, jog mūsų regione vasara turėtų būti bent jau truputį šiltesnė ir sausesnė nei vidutiniškai būdavo 1991–2020 m. laikotarpiu. Vis dėlto tokie skaičiavimai kone kasmet atrodo panašiai, nes iš dalies remiasi daugiametėmis tendencijomis.
„Štai iš praėjusių dešimties vasarų (2016–2025 m.) Lietuvoje net septynios buvo šiltesnės, vos dvi – šaltesnės nei vidutiniškai ir viena – artima normai (vidutinė vasaros oro temperatūra Lietuvoje siekia 17,3 laipsnio). Taigi net ir statistiškai yra didesnė tikimybė, jog šiemet vasara gali būti bent truputį šiltesnė nei vidutiniškai. Kita vertus, tą patį buvo galima pasakyti ir prieš metus. Vis dėlto 2025 metais ji pasitaikė truputį vėsesnė už 1991–2020 m. vidurkį“, – teigė specialistai.
Pasak meteorologų, vidutiniškai šilčiausias ir maudynėms tinkamiausias laikotarpis yra liepos antroji ir rugpjūčio pirmoji pusė.
„Pasirinkus atostogauti šiuo laikotarpiu tikimybė nudegti (t. y. jog bus labai vėsūs orai) yra pati mažiausia, – rašė meteorologai. – Be to, kiekvieną vasarą nepavyksta išvengti smarkių bei lokalių liūčių, kuomet vos per keletą valandų viename didesnio miesto (arba rajono) gale iškrenta pusė ar netgi daugiau mėnesio normos, o kitame – toliau tęsiasi sausringas laikotarpis. Be kita ko, per vasarą pasitaiko kelios audringesnės dienos, kuomet fiksuojamas ne tik smarkus lietus, intensyvesnės perkūnijos, kruša, bet ir škvalas. Skaičiuojama, jog įvairios stichijos Lietuvoje pridaro vis daugiau nuostolių, tad linkime jų nepatirti bei pasidžiaugti tuo atveju, jei žadėtos stichijos ir vėl aplenkė jūsų namus.“
Naujausia orų prognozė
Ketvirtadienį bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis, daugiausia pietvakariuose, trumpi lietūs. Kai kur galima perkūnija. Vėjas pietryčių, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 20–25, Kuršių nerijoje 17–19 laipsnių šilumos.
Penktadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas pietryčių, pietų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26, pajūryje 17–20 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 5–10 m/s, dieną vakarų, pietvakarių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 18–23, pajūryje 15–17 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Birželio 4 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 10 cm per parą. Žymesnis kilimas, iki 22 cm, stebimas Bartuvoje ties Skuodu. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 8–20, ežeruose – 14–18, Kuršių mariose – 16-17, Baltijos jūroje – 11–15 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 laipsnių šilumos ir didesnė.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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