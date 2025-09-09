Meteorologai: šį reiškinį kai kurie žmonės pastebi retai

„Skirtingai nuo vaivorykštės, toks baltas lankas atsiranda dėl žymiai smulkesnių (mažesnių nei 0,05 mm) vandens lašelių, sudarančių rūką. Dėl to rūko lankas atrodo baltas. Iš tikrųjų spalvos rūko lanke yra, tik jos labai mažo intensyvumo. Lašeliai per maži, kad laužtų šviesą, tad nėra tokių ryškių spalvų kaip įprastose vaivorykštėse. Rūko lankas gali būti sumaišomas su panašiu reiškiniu – Glorija, tačiau šis pasižymi matomomis spalvomis ratile. Mėgstantys ilgiau rytais pamiegoti ir gyvenantys mieste rūko lanką pastebi retai. Na, o anksti ryte nemiegantys ir užmiestyje gyvenantys žmonės juos pakankamai dažnai gali išvysti. Viskas, ko reikia, – besisklaidantis nestoras rūko sluoksnis prie žemės paviršiaus ir rytmečio Saulė. Daug rečiau pastebimas rūko lankas, kuris susiformuoja ne dėl Saulės, o dėl Mėnulio pilnaties šviesos. Tokį reiškinį galima pamatyti tamsiuoju paros metu ir būnant toliau nuo miesto šviesų“, – teigė meteorologai.
Naujausia orų prognozė
Kaip prognozuoja sinoptikai, antradienio dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas rytinių krypčių, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 21–26 laipsniai šilumos.
Trečiadienį vietomis numatomas trumpas lietus, dieną kai kur smarkus, vietomis su perkūnija. Vėjas rytų, pietryčių, naktį 3–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 10–15, Kuršių nerijoje 16–18 laipsnių šilumos, dieną 21–26 laipsniai.
Ketvirtadienio naktį kai kur trumpai palis, galima perkūnija, dieną pietvakarinėje šalies pusėje daug kur numatomas lietus. Vėjas pietryčių, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 21–26 laipsniai.
