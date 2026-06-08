Matematikos egzaminas pribloškė net stipriausius: kalba apie olimpiadinio lygio užduotį

Po matematikos egzamino abiturientų veiduose šypsenų nedaug.
„Tragiška, tiesiog toks jausmas, kad be reikalo ruošiausi visus metus. Tikrai turėjau ir pusmetyje dešimtuką, bet kažkaip labai neatitiks tas dešimtukas, koks čia rezultatas bus“, – nusivylimo neslėpė abiturientė Patricija.
Matematikos egzaminas sudarytas iš dviejų dalių. Pirmąją mokiniai laikė vienuoliktoje klasėje pernai. Patricija sako, kad pernai buvo daug lengviau.
„Žymiai, aišku, vienareikšmiškai. Išlaikyti tai išlaikysiu, bet ne to norime gi visi“, – kalbėjo Patricija.
Kai kuriems užduotys pasirodė apgaulingos.
„Visai nieko užduotys, bet buvo tikrai sunkių, tokios suktos, sakyčiau. Mano svarbiausias egzaminas yra matematika“, – sakė abiturientė Gerda.
Abiturientei pritaria ir žinomas matematikas.
„Ir šiaip užduotys tokios klampesnės. Parašyta taip, kad tik sumautų mokinį“, – vertino Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto docentas Dainius Dzindzalieta.
Nacionalinės švietimo agentūros atstovai kritiką atmeta.
„Tikrai niekas specialiai mokinių nepainioja ir specialiai neformuluoja užduočių taip, kad jos būtų sunkiau suprantamos“, – teigė Nacionalinės švietimo agentūros Pasiekimų departamento direktorė Jolanta Pauliukienė.
Tačiau labiausiai abiturientus iš vėžių išmušė paskutinis uždavinys.
„Su tuo paskutiniu uždaviniu, su tikimybėmis, nepasisekė. Tikėjausi geriau. Pirmoje dalyje surinkau 35, tai visai nieko, manau“, – pasakojo abiturientas Aidas.
„Man tai patys paskutiniai uždaviniai, jie man visą laiką sunkiausi. Net negaliu įvardyti, kokie ten buvo, bet buvo su tikimybėmis ir buvo labai sunkūs man asmeniškai“, – tikino abiturientė Mintautė.
„Šiaip sunkios užduotys. Tikimybės nelabai ten, ne kažką“, – trumpai komentavo abiturientas Adas.
Šis uždavinys užkliuvo ir matematikos docentui. Sakė, kad mokykliniuose vadovėliuose nieko panašaus nėra matęs.
„Visiškai neadekvatus uždavinys, neprograminis. Žinant sprendimą, gal jis gali pasirodyti lengvas, bet duokite bet kuriam eiliniam žmogui, kuris nėra matęs olimpiadinių triukų, metodų – jo neišspręs“, – įsitikinęs D. Dzindzalieta.
Iš kitos pusės, pasak matematiko, daug užduočių sutapo su bandomojo egzamino užduotimis ir jau ne pirmus metus iš eilės.
„Šiemet turbūt nuspręsta buvo galbūt nebenuleisti kartelės, bet nuleisti uždavinių kartelę tiems silpnesniems ir paduoti tuos pačius uždavinius kaip ir bandomajame, kad tiktai surinktų tuos taškus. O stipresnieji vaikai, kaip ir su paskutine užduotimi, atrodo, liks nuskriausti“, – svarstė D. Dzindzalieta.
Šiemet naujovė ta, kad neišlaikę matematikos egzamino abiturientai jį galės perlaikyti dar šią vasarą.
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„Kandidatai, kurie bus neišlaikę egzamino, galės jį perlaikyti pakartotinėje sesijoje. Ir tiek A kursu, tiek B kursu besimokantys mokiniai tokią galimybę turės, jei egzamino neišlaikys“, – aiškino J. Pauliukienė.
Taip pat egzaminą perlaikyti gali tie, kurie neišlaikė jo pernai.
„Tai beveik virš 2000 tokių kandidatų turime šiais metais“, – pažymėjo J. Pauliukienė.
Matematikos egzaminas yra populiariausias iš visų pasirenkamų egzaminų, nes jo reikia norint stoti į aukštąją mokyklą. Jis nereikalingas tik norintiems studijuoti menus. Matematiką šiemet laikė daugiau kaip 23 tūkst. dvyliktokų.
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(be temos)
(be temos)