LSDP lyderis sako esąs patenkintas Ingos Ruginienės darbu, bet neatskleidžia savo planų Vyriausybėje

Politikas po LSDP tarybos posėdžio šeštadienį žurnalistams neatsakė, ar sieks tapti nauju ministru pirmininku.
„Aš atsakomybės nesikratau“, – paklaustas, ar svarsto tapti premjeru, sakė M. Sinkevičius.
Jis patvirtino anksčiau šią savaitę susitikęs su I. Ruginiene ir aptaręs „įvairius scenarijus“.
„Aš esu patenkintas ir partija yra patenkinta premjerės ir kabineto darbu, – kalbėjo M. Sinkevičius. – Vis tiktai viso proceso pasekoje pokyčių greičiausiai neišvengsime, kabinete, jo sudėtyje.“
„Ją gerbiu, dėkoju už darbą, kol kas dėkoju ir iš tikrųjų tas darbas nenutrūksta šios dienos sprendimo priėmimo kontekste. Tai viskas, manau, kad dalykiškai, santūriai, gražiai įvyko ir jokių ekscesų, jokių emocijų perteklinių ir apskritai jokių emocijų šiandien neteko išvysti“, – kalbėjo jis.
Naujienų portalai „15min“, „Delfi“ ir „Lrytas“ rašė, kad M. Sinkevičius yra informavęs dabartinę premjerę Ingą Ruginienę apie ketinimą užimti jos pareigas.
Šeštadienį LSDP nusprendė iš valdančiosios koalicijos šalinti „Nemuno aušrą“, vietoje jos į derybas pakviesti Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Apie pokyčius Vyriausybėje nekalbėjo
M. Sinkevičius pabrėžė vykusiame posėdyje su LSDP tarybos nariais nekalbėjęs tiek apie galimą jo vadovavimą Vyriausybei, tiek pokyčius pačiame ministrų kabinete.
„Apie tai šios dienos posėdyje nekalbėjome. Mes šį žingsnį ir visas konfigūracijas, tiek Vyriausybės pokyčių – Vyriausybės bendrai in corpore pokyčių aptarsime ir sprendimus priimsime su koalicijos partneriais, kai suformuosime politinę daugumą. (...) Visos pozicijos, visi portfeliai, visi kiti niuansai, tiek Vyriausybėje, tiek parlamente spręsis jau suformavus koaliciją“, – sakė politikas.
„Situacija gali būti visokia. Ji dar per ankstyva konstatuoti kažką iš anksto. Esame kalbėję, kad neabejotinai, kaip šachmatų lentoje, kartais negali tik gintis, kartais reikia perstumdinėti figūras, šachmatų terminais, kad lenta sustiprėtų. Tai jeigu toks poreikis bus, sprendimai irgi bus“, – aiškino LSDP vedlys.
Vis tik M. Sinkevičius nurodė, kad pokyčių ministrų kabinete turėtų būti, tačiau teigė, kad kol kas „per anksti sakyti“, kurie ministrai keisis.
Jis patvirtino, jog demokratams LSDP žada siūlyti „aušriečių“ vadovautas Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijas, tačiau modeliai gali būti įvairūs.
„Kalbėsimės, neužsidarydami kažkokiame tai viename konkrečiame modelyje, bet natūralu, kad atsisakius vieno partnerio, pasinaudosime ir atlaisvintas to partnerio užimamas pozicijas. Tai yra turbūt tas startas, nuo kurio mes pradėsime kalbėdami su demokratais“, – teigė M. Sinkevičius ir patikino, kad susitarimas su kitais koalicijos partneriais – „valstiečiais“ – neturėtų keistis.
„Neartėjame link stabilumo valstybėje“
M. Sinkevičius teigė partijos kolegoms taryboje iš viso siūlęs tris scenarijus – koalicijos nekeisti, dirbti mažumos Vyriausybėje arba šalinti „Nemuno aušrą“ kviečiant demokratus.
„Trečiasis, aš taip vadinčiau, pokyčių scenarijus. Ir pasiūliau tarybai palaikyti tą pokyčių scenarijų, nes manau, kad tai yra teisingiausias kelias ir partijai, ir valstybei, keisti dabartinę politinę kompoziciją ir kviesti pokalbiui, politinėms konsultacijoms Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“, – nurodė jis.
„Mes dirbome, mes buvome ne impulsyvūs, mes buvome kantrūs, mes išnaudojome visus politinius formatus kalbėti, aiškintis, gludinti kampus, bet per ilgą laiką matome, kad neartėjame link stabilumo valstybėje. Galbūt partijos pirmininkas (Remigijus Žemaitaitis – BNS) net radikalėja“, – aiškino LSDP lyderis.
M. Sinkevičius pabrėžė, kad, socdemų nuomone, visuomenei šiuo metu reikia stabilumo, aiškios krypties, sprendimų priėmimo, o ne politinio triukšmo.
Be kita ko, jis pripažino, kad LSDP, išmetusi „aušriečius“ ir dar neturinti galutinio sprendimo dėl demokratų, yra „pažeidžiama“.
Partijos vadovas teigė esantis šeštadienį priimtų sprendimų iniciatorius, tad kaip lyderis jaučia savo atsakomybę.
„Teikdamas šį siūlymą, aš suprantu, kad yra gal lengva pateikti kažkokį tai planą ir nebūtų turbūt atsakinga (...) pasakyti, kad planas jums, jūs įgyvendinkite, o aš stebėsiu. (...) (Reikia – BNS) prisiimti atsakomybę už plano realizavimą“, – sakė jis.
Deryboms skirs dvi savaites
Pasak M. Sinkevičiaus, socialdemokratai deryboms su „Vardan Lietuvos“ ketina skirti dvi savaites ir norėtų, kad šis procesas neužsitęstų.
„Pareikalavo taryba pristatyti po dviejų savaičių derybų rezultatus ir, sakykime, išvadas iš tų derybų. (...) Akivaizdu, dar turime pavasario sesiją, politinis sezonas nepasibaigęs. Birželio mėnesį yra daug sprendimų priėmimo fazėje esančių teisės aktų ir dabar tas neapibrėžtumas gali sutrikdyti Seimo darbą“, – teigė jis ir pridūrė „apčiuopiamų rezultatų“ besitikintis sulaukti jau kitą savaitę.
2024-aisiais socialdemokratams iškovojus pergalę Seimo rinkimuose, partija buvo sudariusi koaliciją su demokratais, tačiau pernai jų vietą parlamente užėmė „valstiečiai“.
Paklaustas, kas pasikeitė, jog demokratai vėl kviečiami dirbti kartu, M. Sinkevičius teigė, kad partija parodė lyderystę, kai buvusiam vadovui Sauliui Skverneliui teisėsauga pareiškė įtarimus Valstybinės augalininkystės tarnybos byloje.
„Pasikeitė tai, kad turime naują partijos lyderį, tebūnie laikinąjį, jie parodė principingą požiūrį savo komplikuotoje situacijoje“, – teigė LSDP vedlys.
Šiuo metu valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų, keičiantis koalicijai, ji gali aptrupėti iki 75 parlamentarų daugumos.
(be temos)
(be temos)