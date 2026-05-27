Lietuvos kariuomenėje kuriamas ANBO vienetas tolimojo nuotolio dronų pajėgumams vystyti

Šio junginio pagrindiniai tikslai kariuomenės atstovams, politikams, žiniasklaidai trečiadienį buvo pristatyti Kazio Veverskio poligone Kazlų Rūdoje.
Pasak kariuomenės, tai yra dvejų metų darbo pasekmė, nuo 2024-ųjų Lietuvos kariuomenėje pradėjus kurti dronų mokymo pajėgumus. Naujuoju vienetu šie pajėgumai yra centralizuojami.
„Šitas junginys būtent sujungia karybos meną ir inovacijos poreikį“, – rikiuotėje į junginio karius kreipėsi krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Tuo pačiu Kazio Veverskio poligone bus surengtos karinės pratybos su bepiločių orlaivių sistemomis (BOS) ir kovos su BOS (K-BOS) sistemomis.
Anot kariuomenės, šiomis pratybomis siekiama suvienodinti BOS / K-BOS taikymo supratimą, praktiškai patikrinti pagrindines jų panaudojimo grandis ir parengti konkrečius siūlymus dėl tolesnio pajėgumo vystymo.
Naujas kariuomenės vienetas steigiamas praėjusią savaitę Lietuvos oro erdvę dukart pažeidus, kaip įtariama, dronams.
Po šių incidentų Baltijos valstybių vadovai ragino skirti daugiau dėmesio NATO rytinio flango saugumui, Vilniuje surengtas susitikimas su Europos Komisijos pirmininke.
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