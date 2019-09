Lietuvoje – ypatinga paramos akcija: tikimasi surinkti 500 tūkst. eurų

Siekiant padėti su vėžiu susidūrusioms šeimoms, Lietuvoje prasideda paramos akcija – „Vienos kėdės istorija“, skirta surinkti lėšų, kad būtų užbaigti Vilniuje statomi Mamų unijos „Šeimos namai“. Šia akcija taip pat siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į sunkumus, su kuriais susiduria visa vėžiu sergančio vaiko šeima.

Paramos akciją pradėjusi pirmoji Lietuvos ponia Diana Nausėdienė pabrėžė tikinti žmonių gerumu, nuoširdumu ir atjauta.

„Aš esu čia, nes man labai svarbi mamų vienybės idėja, man labai svarbi pilietiškumo idėja, bendruomeniškumas. Todėl aš šiandien esu šioje simbolinėje kėdėje. Man labai svarbi yra viltis ir žmonių pastangos veikti. Ten, kur nepasiekia valstybė, ten gali pasiekti pilietis, visuomenė. Tai fantastiška žmonių iniciatyva sprendžiant tokius sudėtingus socialinius klausimus. Tai yra vienas iš tų dalykų, kurie yra tikrai remtini ir skatintini. Kiekvienas iš mūsų galime atsisėsti į kėdę ir pagalvoti: ką aš šiandien galiu padaryti dėl to, kad greta esančiam, likimo nuskriaustam būtų lengviau“, – sakė D. Nausėdienė.

Surinkus trūkstamas lėšas, jau kitų metų pradžioje „Šeimos namuose“ įsikurtų pirmosios šeimos, slaugančios vėžiu sergančius vaikus.

„Šeimos namai“ pradėti statyti dar 2016 metais, į juos jau investuota 2 mln. eurų, tačiau 500 tūkst. eurų trūksta, kad centras būtų pabaigtas. Visas projektas įgyvendinamas tik privačiomis lėšomis, t.y. žmonių ir verslo paaukotais pinigais.

Pasak „Mamų unijos“ steigėjos ir prezidentės Eglės Mėlinauskienės, „Šeimos namų“ poreikį padiktavo ilgametė patirtis bendraujant su sunkią ligą išgyvenančiomis šeimomis.

„Liga paliečia visus šeimos narius. Nors sergantis vaikas ligoninėje yra gydomas ir jam suteikiama visa reikalinga medicininė pagalba, tačiau to nepakanka, kad visa šeima jam galėtų padėti ir būti drauge. Buvimas kartu yra ypač svarbus tiek vaiko sveikimui, tiek visai šeimai“, – akcentuoja E. Mėlinauskienė.

Pasak jos, tokio atsiskyrimo padariniai kartais būna labai skaudūs – kiti šeimos nariai likę namuose sunkiai išgyvena artimųjų atsiskyrimą, kartais sveiki vaikai, likę namuose be mamos ar tėčio ištisus mėnesius, jaučiasi nereikalingi, sugniuždyti. Yra situacijų, kuomet bandyta susigrąžinti prarastą tėvų dėmesį pakeliant prieš save ranką.

„Yra šimtai istorijų, kurias aš per septyniolika metų rinkau ir dėjau į savo širdį ir atmintį. Kai šalia ligoninės mašinoje bemiegančio tėčio plaukai prišalo prie mašinos naktį dėl to, kad jis neturėjo pinigų apsigyventi viešbutyje. Kai sergančios sesutės broliukas bandė kelti ranką prieš save, nes jam trūko mamos ir tėčio dėmesio dėl to, kad visa šeima slaugė sesutę...“, – skaudžias istorijas pasakojo E. Mėlinauskienė.

„Vienos kėdės istorija“ – tai tarsi priminimas ir raginimas atkreipti dėmesį į tai, kaip atrodo šeimos gyvenimas, slaugančios vėžiu sergantį vaiką. Vilniaus Katedros aikštėje vieną mėnesį stovės imitacinė palata, kurioje stovės lova ir kėdė. Pasak akcijos organizatorių, būtent kėdė yra tas baldas, ant kurios didžiąją laiko dalį praleidžia sergančių vaikų tėvai ir artimieji. Įrengtoje palatoje ant kėdės sės savanoriai – žmonės, galintys ir norintys paaukoti savo laiko ir taip prisidėti prie paramos akcijos. Atsisėsti ant kėdės bent valandai galės visi pilnamečiai, iš anksto užsiregistravę „Mamų unijos“ svetainėje.

„Tam, kad atsirastų esminis pokytis – pagalba visai šeimai, ėmėmės šio projekto“, – sako E. Mėlinauskienė.

Pabaigus namų statybas, įrengtuose apartamentuose su atskirais įėjimais vienu metu galės įsikurti 11 šeimų.

„Nesiekiame atkartoti gydymo įstaigų paslaugų. „Šeimos namuose“ bus teikiamos reabilitacijos paslaugos visai šeimai, vaikai drauge su šeima čia galės pabūti ir dienos metu, tarp chemoterapijos seansų. Ištrūkti iš ligoninės aplinkos bent pusdieniui ar kelioms valandoms yra labai svarbu“, – sako „Mamų unijos“ vadovė.

Ji pasakoja, kad „Šeimos namuose“ vyks muzikos, dailės terapijos, kaniterapijos ir įvairūs kiti užsiėmimai, bus teikiama psichologinė pagalba visai šeimai.

Tikimasi, kad akcija padės atkreipti visuomenės dėmesį.

„Kviečiame aktyviai registruotis ir taip solidarizuotis su sunkiai sergančių vaikų tėvais. Realybėje toks sėdėjimas vyksta mėnesiais, metais, o mes ketiname tęsti šį sėdėjimą tol, kol surinksime trūkstamas lėšas. Norime, kad sunkiai sergančių vaikų tėvai turėtų daugiau nei vieną kėdę palatoje. Tai didelis iššūkis, bet tikime, kad Lietuvos žmonės yra geri ir suprantantys, kad be pagalbos pasiekti tikslo bus neįmanoma“, – neabejoja E. Mėlinauskienė.

Paaukoti lėšas šeimos namų statyboms galima trumpąja žinute 1344 (auka 5 eurai).