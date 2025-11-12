Lietuvai perduotos Vladimiro kalėjimo kartotekos kopijos

Tuskulėnų memoriale Vilniuje istorinių archyvinių duomenų perdavimo sutartį pasirašė LGGRTC vadovas Arūnas Bubnys ir buvęs Vladimiro kalėjimo politinis kalinys, Čikagos universiteto profesorius Marvinas Williamas Makinenas su duomenų bei dirbtinio intelekto ekspertu Ariu Davidu Kaplanu.
Sutartimi Lietuvai perduoti duomenys, kurie surinkti 1990 ir 1998–2000 metais, mokslininkams nagrinėjant garsaus žydus gelbėjusio švedų diplomato Raoulio Wallenbergo (Raulio Valenbergo) likimą.
M. W. Makinenas sako, kad tyrimus su kolegomis pradėjęs ieškodamas informacijos apie R. Wallenbergą, tačiau pastebėjo, kad duomenys aktualūs ir kitiems.
„Tikimės, kad ši informacija ir duomenys gali padėti tiek Lietuvai, tiek kitoms šalims“, – žurnalistams aiškino jis.
Kartoteką sudaro nuo 1947–1972 metais antrajame Vladimiro kalėjimo korpuse kalėjusių žmonių duomenys – 900 kartotekos fotokopijų ir daugiau nei 8 tūkst. suskaitmenintų įrašų. Tarp kartotekos fotokopijų yra ir Lietuvos gyventojų duomenys.
LGGRTC vadovo teigimu, kartotekos duomenys pasitarnaus atliekant istorinius tyrimus ir suteiks daugiau informacijos apie Vladimire kalėjusias asmenybes – tarpukario Lietuvos užsienio reikalų ministrą Juozą Urbšį, arkivyskupą Mečislovą Reinį ir kitus.
„Vladimiro kalėjime kalėjo apie 80 žymių Lietuvos piliečių, tai labai ypatinga informacija mūsų tyrimams. (…) Kortelių kopijos mums papildo tą (žinomą – BNS) medžiagą apie mūsų žymius politikus, kurie buvo kalinami“, – žurnalistams sakė A. Bubnys.
Kalėjime įvairiu laiku taip pat yra kalėjęs Balys Gajauskas, Juozas Laukaitis, Teofilius Matulionis, Antanas Merkys, Vladas Mironas, Aleksandras Stulginskis, Marija Urbšienė.
A. Bubnys pabrėžė, kad Lietuvos istorikai turi ne visą informaciją apie okupacijos laikotarpį, nes didžioji dalis archyvų išvežta į Rusiją.
„Gal bus atšilimas, demokratizacija ir tada, jeigu Rusijoje atsiras demokratijos sistema, bus galima vėl lankytis ir dirbti Rusijos archyvuose“, – vylėsi LGGRTC vadovas.
A. D. Kaplano teigimu, elektroninė duomenų bazė yra struktūrizuota ir pritaikyta moksliniams tyrimams.
„Bazėje nurodomas vardas, speciali informacija, gimimo data, atvykimo ir išvykimo į kalėjimą datos, mirties data, jei asmuo mirė kalėjime. (...) Taip pat yra kamerų žemėlapiai ir pagal datą galima rasti, kas kada ir kur kalėjo“, – tikino duomenų bei dirbtinio intelekto ekspertas.
Vladimiro kalėjime Rusijoje kalinti Sovietų Sąjungos ir kitų šalių valstybiniai bei kariniai veikėjai, dvasininkai, antibolševikinio pasipriešinimo dalyviai.
Į kalėjimą buvo siunčiama už ypatingus nusižengimus – nepaklusnumą, sukilimų, maištų organizavimą, pabėgimą – siųsti politiniai kaliniai iš daugelio gulago lagerių. Kalėjimo režimas buvo vienas griežčiausių Sovietų Sąjungoje.
„Kaliniai ilgą laiką buvo laikomi paslaptyje ir izoliuoti. Kalėjimas buvo pastatytas taip, kad metų metus kaliniai nežinodavo apie kitus kalinčiuosius“, – nurodė Vladimire dvejų metų bausmę atlikęs M. W. Makinenas.
Naujausi komentarai