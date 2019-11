Lapkričio 12-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.41 val., leidžiasi 16.24 val. Dienos ilgumas 8.43 val.

Mėnulis (pilnatis) teka 16.47 val., leidžiasi 7.03 val.

Vardadieniai:

Akvilė, Irvydė, Juozapatas, Renata, Teodoras

Datos:

Ožio diena

1920 — gimė poetas Henrikas Nagys. Mirė 1996 m. Montrealyje (Kanada).

1921 — gimė tautodailininkė Eleonora Beinorienė.

1927 — gimė dainininkas Rimantas Siparis.

1932 — gimė dailininkas Bronislavas Baliulevičius.

1937 — gimė kompozitorius Algimantas Bražinskas.

1974 — gimė Lietuvos dainininkė (sopranas) ir laidų vedėja Vaida Genytė-Marazienė.

1982 — gimė Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt, Lietuvos buriuotoja, pirmoji Lietuvai iškovojusi olimpinį medalį (sidabro) buriavime.

1996 — mirė garsus kino režisierius ir scenaristas, Lietuvos kino studijos meno vadovas ir direktorius Vytautas Žalakevičius. Gimė 1930 m.

2007 — po sunkios širdies operacijos mirė kompozitorius, pedagogas Leonas Povilaitis.

2010 — naujuoju Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro (KVMT) vadovu tapo Neringos meno mokyklos vadovas, režisierius Ramūnas Kaubrys.

Lapkričio 12-oji pasaulio istorijoje:

1554 — Britanijos parlamentas vėl įteisino katalikybę.

1833 — gimė vienas žymiausių XIX amžiaus rusų kompozitorių Alexandr Borodin (Aleksandras Borodinas).

1840 — gimė prancūzų skulptorius Auguste Rodin (Ogiustas Rodenas), kurį visame pasaulyje išgarsino 1880 metais sukurta skulptūra „Mąstytojas“.

1867 — Italijoje prasidėjo Vezuvijaus ugnikalnio išsiveržimas.

1918 — paskelbta Austrijos respublika.

1923 — po nepavykusio lapkričio 8 dienos pučo, Vokietijoje suimtas Adolf Hitler (Adolfas Hitleris).

1927 — Leonid Trockij (Leonidas Trockis) pašalintas iš Rusijos kompartijos; Josif Stalin (Josifas Stalinas) tapo partijos lyderiu.

1929 — gimė vokiečių rašytojas Michael Ende. Lietuvoje išleistos keturios jo knygos: „Džimas Saga ir mašinistas Lukas“, „Džimas Saga ir pašėlęs Tryliktukas“, „Momo“ ir „Begalinė istorija“.

1933 — rinkimus Vokietijoje laimėjo naciai.

1937 — japonai užėmė Šanchajaus miestą Kinijoje.

1948 — buvęs Japonijos premjeras Hideki Tojo (Hidekis Todžas) ir šalies karo vadai nuteisti mirties bausme.

1968 — JT Generalinė Asamblėja balsavo prieš Kinijos priėmimą organizacijos nare.

1969 — už antisovietinę veiklą rašytojas Aleksander Solženitsyn (Aleksandras Solženycinas) pašalintas iš SSRS rašytojų sąjungos.

1982 — po Leonid Brežnev (Leonido Brežnevo) mirties TSKP vadovu išrinktas Jurij Andropov (Jurijus Andropovas).

1982 — po 11 mėnesių sulaikymo Lenkijoje paleistas „Solidarumo“ profsąjungos lyderis Lech Walesa (Lechas Valensa).

1998 — aštrėjant santykiams su Iraku, JAV nutarė Persijos įlankoje dislokuoti dar 129 karo lėktuvus bei daugiau nei 3000 karių.

1999 — sulaukęs 91 metų mirė seras Vivian Fuchs (Vivjanas Fuksas), britų tyrinėtojas, pirmasis pervažiavęs Antarktidą. 1957—1958 m. per 99 dienas jis nukeliavo 3 473 kilometrus.

2007 — Manhetene, būdamas 78 metų mirė dramaturgas ir romanistas Ira Levin (Aira Levinas), parašęs tokius romanus kaip „Rozmari kūdikis“ (Rosemary's Baby), „Stepfordo moterys“ (The Stepford Wives) ir „Vaikinai iš Brazilijos“ (The Boys From Brazil).

2009 — Norvegijos sostinėje vagys pagrobė retą Edvard Munch (Edvardo Munko) litografiją, kurios vertė — 240 tūkst. eurų (827 tūkst. litų).

2010 — būdamas 76 metų po ilgos ligos mirė lenkų kompozitorius Henryk Mikolaj Gorecki (Henrykas Mikolajus Gureckis), kurio Trečioji simfonija, dar žinoma kaip „Gedulingų dainų simfonija“ (Symfonia piesni zalosnych), tapo vienu iš labiausiai perkamų klasikinės muzikos kūrinių.

2013 — mirė britų kompozitorius John Tavener (Džonas Teiveneris). 2000-aisiais jis buvo įšventintas į riterius už nuopelnus muzikai.

Lapkričio 12-oji šou pasaulyje:

1929 — gimė Grace Kelly (Greis Keli), Holivudo aktorė, vėliau tapusi Monako princese. Mirė 1982 m.

1945 — gimė kanadiečių kilmės roko muzikantas Neil Young (Nilas Jangas).

1967 — gimė amerikiečių aktorius David Schwimmer (Deividas Švimeris), populiaraus serialo „Draugai“ žvaigždė.

1970 — naujajame Orleane (JAV) įvyko paskutinis grupės „The Doors“ koncertas su Jim Morrison (Džimu Morisonu).

1980 — Londone gimė kanadiečių kino aktorius Ryan Thomas Gosling (Rajanas Tomas Goslingas).

1982 — Niujorke gimė amerikiečių aktorė Anne Hathaway (En Hatavėj).

1984 — Madona išleido albumą „Like A Virgin."

1993 — popkaraliumi tituluojamas Michael Jackson (Maiklas Džeksonas) atšaukė gastroles po pasaulį, pareiškęs, kad tapo priklausomu nuo skausmą malšinančių vaistų.

1998 — Rygoje mirė latvių teatro aktorius ir režisierius Arnolds Lininš (Arnoldas Lininis). Gimė 1930 m.

2010 — 93 metų veteranė Holivudo aktorė Zsa Zsa Gabor (Ža Ža Gabor) buvo išvežta į ligoninę dėl sveikatos pablogėjimo.

2010 — JAV ritmenbliuzo žvaigždė Ne-Yo, kurio tikrasis vardas — Shaffer Chimere Smith (Šaferis Kimeras Smitas), pirmąkart tapo tėvu.

2011 — aktorė ir prodiuserė Oprah Winfrey (Opra Vinfri), kuri ketvirtį amžiaus dominavo JAV televizijos pokalbių laidų scenoje, buvo pagerbta „Oskaro“ statulėle už savo humanitarinę veiklą.

2011 — savo namuose Niujorke mirė JAV kosmetikos gamintojos „Estee Lauder“ marti ir dabartinė vadovė 75-erių Evelyn Lauder (Evelin Lauder).