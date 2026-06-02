 Landsbergis sureagavo į egzamino užduotį: gal ir Lietuvos šviesuomenė ne visai beviltiška

Landsbergis sureagavo į egzamino užduotį: gal ir Lietuvos šviesuomenė ne visai beviltiška

2026-06-02 10:59 kauno.diena.lt inf.

Pirmadienį startavo valstybinių brandos egzaminų (VBE) sesija, kuri prasidėjo lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu. Egzamino metu abiturientai galėjo pasirinkti arba rašyti teksto interpretaciją, arba svarstyti probleminį klausimą, remdamiesi vienu iš pasiūlytų kūrinių, tarp kurių buvo ir Vytauto V. Landsbergio novele „Alina“. Jo tėvas, profesorius Vytautas Landsbergis teigė, kad tai buvo kiek netikėta.

<span>Landsbergis sureagavo į egzamino užduotį: gal ir Lietuvos šviesuomenė ne visai beviltiška</span>
Landsbergis sureagavo į egzamino užduotį: gal ir Lietuvos šviesuomenė ne visai beviltiška / P. Peleckio, R. Riabovo / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Į egzamino užduotį V. Landsbergis sureagavo savo socialinio tinklo paskyroje, pasidalindamas vaizdo įrašu. Pasak jo, tai buvo „tam tikras netikėtumas“.

„Įdomu, kad kaip tik šiemet, kai valdžią Lietuvoje turi garsioji koalicija, kairiųjų koalicija, kartais atvirai nekenčianti dešiniųjų ir jų tarpe veikiančių Landsbergių, abiturientams egzaminams yra pasiūlyta Vytauto V. Landsbergio jaunesniojo novelė tarp kitų literatūros kūrinių.

Tai ir malonu, ir tam tikras netikėtumas. Kažin, ar tie žmonės, kurie darė sprendimą, ką pasiūlyti abiturientams, nesusilauks kokių pastabų arba piktų priekaištų, kodėl Landsberio kūrinys pasiūlytas?

Lietuva – keista šalis. Koks nors palankumas Landsbergio pavardei yra savotiškas reiškinys, nes kitais atvejais tai būna neigiama, priešiška reakcija, o čia štai – Landsbergio novelė pateikta abiturientams. Tai ir malonu, ir, galų gale, gal ir Lietuvos šviesuomenė ne visai beviltiška“, – kalbėjo V. Landsbergis.

Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas – vienintelis egzaminas, privalomas visiems abiturientams, siekiantiems gauti brandos atestatą.

Primename, kad šis egzaminas pasižymėjo masine grasinimų banga. Daugiau kaip 200 mokyklų sulaukė elektroninių laiškų, kuriuose rusų kalba buvo rašoma apie padėtus sprogmenis. Vis dėlto, kaip nurodė Nacionalinė švietimo agentūra, nepaisant provokacijų, egzaminas nebuvo nutrauktas ir praėjo sklandžiai.

Šią savaitę vyks dar penki egzaminai: vienuoliktokams vyks ekonomikos ir verslumo, istorijos bei chemijos pirmosios egzaminų dalys, tuo metu dvyliktokai laikys geografijos ir matematikos egzaminų antrąsias dalis.

Pagrindinė valstybinių brandos egzaminų sesija vyks iki birželio 19 dienos.

Šiame straipsnyje:
Vytautas Landsbergis
Vytautas V. Landsbergis
alina
lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas
VBE

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
jo
o jei dar paminkla pastatytu, o dar auksini naktipuodi... o jei dar karalium paskelbtu...
5
0
Dzukelis
Išlindo ožys iš tvartelio su savo primyzda barzda ir uzbliove savo gerkliniu balsu ant visos Lietuvos......
5
0
o'Žys \\.//
Lanzderginio naglumo viršūnė,kxe kxe kxe Šunauja,kas toliau ???
5
0
Visi komentarai (6)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų