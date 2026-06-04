Laikykitės: Lietuvoje – stipri magnetinė audra

Kaip skelbia meteofor.lt, iki ketvirtadienio vakaro geomagnetinis aktyvumas Lietuvoje turėtų būti nedidelis, tačiau pokyčiai numatomi nuo 21 valandos.
Prognozuojama, kad nuo ketvirtadienio 21 val. iki vidurnakčio bus vidutinė audra – 6 balai. Vėliau numatoma stipri audra, kuri sieks 7 balus.
Penktadienio naktį ir rytą numatoma vidutinė arba stipri audra. Situacija šiek tiek švelnėti turėtų nuo penktadienio popietės: nuo 15 val. iki vidurnakčio prognozuojami 4-5 balai.
4 balai yra nedidelis suaktyvėjimas, o 5 balai – silpna audra.
Geomagnetinės audros yra Žemės magnetinio lauko sutrikimai, kuriuos sukelia Saulės žybsniai ir Saulės vėjo srovės. Šios audros gali paveikti tiek technologijas, tiek žmones.
5 balai jau laikomi riba, kai poveikį gali pajusti jautresnės sveikatos asmenys, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus, sergantys lėtinėmis ir kitomis ligomis.
Tokių audrų metu žmonės gali jausti apatiją, padidėjusį nerimą, dirglumą. Be to, gali padidėti polinkis į kraujo krešulių susidarymą, padidėti kraujospūdis, sutrikti miegas ir pasireikšti migrena, galvos skausmai.
Padidėjusio geomagnetinio aktyvumo laikotarpiu rekomenduojama:
Vengti pervargimo;
Palaikyti reguliarų miego režimą (7–9 valandos);
Gerti pakankamai vandens;
Sveikai maitintis;
Riboti kavos ir alkoholio vartojimą;
Vengti intensyvaus fizinio ir emocinio streso.
Naujausia orų prognozė
Apatiškesni žmonės gali tapti ir dėl niūresnių orų – numatomas lietus, perkūnija.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad ketvirtadienį bus debesuota su pragiedruliais. Vietomis, daugiausia pietvakariuose, trumpi lietūs. Kai kur galima perkūnija. Vėjas pietryčių, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 20–25, Kuršių nerijoje 17–19 laipsnių šilumos.
Penktadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas pietryčių, pietų, naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26, pajūryje 17–20 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį palis, vietomis smarkiai ir su perkūnija, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, 5–10 m/s, dieną vakarų, pietvakarių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 18–23, pajūryje 15–17 laipsnių šilumos.
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(be temos)
(be temos)