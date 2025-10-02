 Kultūros ministras tvirtina – visos vėliavos yra

2025-10-02 15:07
Augustė Lyberytė (ELTA)
Benas Brunalas (ELTA)

Kultūros ministerijos spaudos kambaryje neliko dar pirmadienį kabėjusios Ukrainos vėliavos, praneša naujienų portalas LRT.lt.

Ignotas Adomavičius
Ignotas Adomavičius / R. Riabovo / BNS nuotr.

Nurodoma, kad LRT Klasikos žurnalistams Marius Eidukonis pranešė apie pastebėtą pasikeitimą – pirmadienį, rugsėjo 29 d., kai spaudos kambaryje vyko „aušriečių“ ministro Ignoto Adomavičiaus spaudos konferencija, tarp erdvėje esančių vėliavų buvo ir Ukrainos vėliava. Tačiau ketvirtadienį, spalio 2 d., Ukrainos vėliavos toje pačioje vietoje nebebuvo.

Ministras tvirtina – visos vėliavos yra

Savo ruožtu kultūros ministras I. Adomavičius Eltai aiškino, kad visos pirmadienį žurnalistų kambaryje kabėjusios vėliavos tebėra savo vietoje.

„Visos vėliavos yra“, – kalbėjo Kultūros ministerijai pradėjęs vadovauti „aušrietis“.

„Vėliavos yra, vėliavos niekur nedingo“, – kartojo jis.

Paklausus, ar ministerijoje tikrai tebekabo Ukrainos vėliava, politikas tai patvirtino.

„Taip, taip – yra vėliavos“, – dar kartą pabrėžė I. Adomavičius.

Praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ I. Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.

Rugsėjo pabaigoje Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.

