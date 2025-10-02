 Kultūros ministerijoje nebeliko Ukrainos vėliavos

Kultūros ministerijoje nebeliko Ukrainos vėliavos

2025-10-02 14:37
Augustė Lyberytė (ELTA)

Kultūros ministerijos spaudos kambaryje neliko dar pirmadienį kabėjusios Ukrainos vėliavos, praneša naujienų portalas LRT.lt.

Ignotas Adomavičius
Ignotas Adomavičius / J. Kalinsko / ELTOS nuotr.

Nurodoma, kad LRT Klasikos žurnalistams Marius Eidukonis pranešė apie pastebėtą pasikeitimą – pirmadienį, rugsėjo 29 d., kai spaudos kambaryje vyko „aušriečių“ ministro Ignoto Adomavičiaus spaudos konferencija, tarp erdvėje esančių vėliavų buvo ir Ukrainos vėliava. Tačiau ketvirtadienį, spalio 2 d., Ukrainos vėliavos toje pačioje vietoje nebebuvo.

ELTA kreipėsi į Kultūros ministeriją komentaro apie šią situaciją – gavus poziciją, publikaciją papildysime.

Praėjusią savaitę šalies vadovui paskyrus „aušrietį“ Ignotą Adomavičių naujuoju kultūros ministru, kilo pasipiktinimo banga – keliami klausimai dėl politiko kompetentingumo, taip pat kritikuotas ministro pasisakymas po susitikimo su prezidentu.

Rugsėjo pabaigoje Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros buvo surengtas protestas – bene tūkstantis susirinkusių kultūros sektoriaus atstovų reikalavo, kad institucija neliktų „Nemuno aušros“ rankose. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 67 tūkst. žmonių.

Sekmadienį, spalio 5 d., menininkai rengia įspėjamąjį streiką.

Zakristijonas †
Dabai vyks žliumbinas dėl vėliavos?Čia Lietuva ir turi kabėti Lietuvos vėliava!Kai į ministeriją atvyks svečių iš Ukrainos,bus ir jų vėliava,kaip priklauso.
0
0
Laudeo
o nuo kada pas mus privaloma Ukrainos vėliava? Gal dar kokių nors prikabinkit - pvz. Čečėnijos, Palestinos ar pan
1
0
Jogaila
Gal tai bus lietuviška ministerija, jau seniai laikas ten padaryti tvarką.
2
0
