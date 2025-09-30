Kultūrininkams raginant atitraukti „Nemuno aušrą“ nuo kultūros, Prezidentūra žada ieškoti išeities

„Prezidentas girdi tą nuomonę ir ieškos sprendimų“, – LRT antradienį teigė Jolanta Karpavičienė.
Pasak jos, antradienį vykęs susitikimas su bendruomene buvo skirtas ją išklausyti.
„Prezidentas tikrai įsiklausė, tikrai girdi ir tikrai ieško sprendimų, kad galima būtų kažkaip išeiti iš tos situacijos. Bet labai svarbus aspektas, kas buvo pabrėžta kelis kartus susitikimo metu ir jo pabaigoje – prezidentas kvietė nesusitaikyti ir reikšti savo pilietinę poziciją“, – kalbėjo patarėja.
Kaip skelbė BNS, dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai, dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.
Kultūros bendruomenė taip pat paskelbė spalio 5 dieną rengsianti įspėjamąjį streiką. Ji reikalauja, kad prieštaringos reputacijos partija „Nemuno aušra“, kurios lyderis Remigijus Žemaitaitis teisiamas dėl antisemitizmo, nebūtų atsakinga už Kultūros ministeriją.
Pats G. Nausėda pirmadienį interviu LRT televizijai sakė raginantis svarstyti apie kelių mėnesių bandomąjį laikotarpį „Nemuno aušros“ deleguotam kultūros ministrui Ignotui Adomavičiui, bet kultūrininkai tai laiko nepriimtinu pasiūlymu.
