Krušą ir gūsingą vėją įamžinę žmonės: pavasaris galingai išeina

„Tokiais nemažais žirniais pabėrė“, – rašė Panevėžio gyventoja.
Kita panevėžietė pridūrė, kad „Išeina pavasaris su jėga“.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
„Plaukia gražūs suplyšę lietaus debesys pro Marijampolę ir lyja tuo pačiu su nemažu vėjeliu“, – rašė kitas tautietis.
Sinoptikai skelbė, kad šiandien vietomis palis, gali sugriaudėti perkūnija, bus vėjuota.
Primename, kad siaučiančias gamtos stichijas tautiečiai fiksavo ir trečiadienį. Trečiadienį daugelyje šalies vietų pūtęs stiprus vėjas nuvertė nemažai medžių, vien ugniagesiai visoje Lietuvoje vyko 57 kartus.
Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė pasidalijo artimiausios savaitės orų prognoze.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Anot sinoptikės, šiaurinę Skandinaviją, Šiaurės rytų ir Rytų Europą užgulė audringesnių ir drėgnesnių ciklonų sistema, vardu Jule ir Katja, o virš Vidurio ir Vakarų Europos su sausesniais, ramesniais, šiltais, kai kur karštais orais įsitvirtino anticiklonas, vardu Boris.
„Mes kol kas esame ir dar pora dienų būsime šių dviejų, skirtingus orus lemiančių sistemų sandūroje. Ketvirtadienį dar pūs stiprokas šiaurės vakarų vėjas, o dieną su didesnio lietaus šuorais ar su perkūnija, gūsiai kartais bus dar stipresni. Su šiauriniais, šiaurės vakariniais srautais vėsesnis oras braunasi. Penktadienį ciklonai silpnės, trauksis, o arčiau mūsų su sausesniais ir ramesniais orais priartės anticiklonas“, – feisbuke trečiadienio vakarą rašė E. Latvėnaitė.
Penktadienis ir šeštadienio naktis bus dar vėsoki, ypač šeštadienio naktis. Šeštadienio diena bus ir šviesesnė, ir šiltesnė. Nuo sekmadienio mus vėl drėgnesni ciklonai pasieks, tiesa, vėjai bus silpni, kartais lietaus sulauksime, bus vis šilčiau.
„Pagal dabartinius duomenis, dar šilčiau turėtų būti nuo kitos savaitės vidurio, bet ir lietaus gali būti daugiau. Gal po truputį įsibėgės taip laukiama vasara“, – rašė sinoptikė.
Penktadienio naktį prognozuojama be lietaus, dieną protarpiais šiek tiek kai kur palis, daugiausia rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės vakarų 7–12 m/s, rytiniuose rajonuose gūsiai iki 15 m/s. Naktį 5–7 laipsniai šilumos, dieną 13–18 laipsnių šilumos, vėsiausia rytuose, šiaurės rytuose ir pajūryje.
Šeštadienio naktį be lietaus, dieną be ženklesnio lietaus. Prie pajūrio rūko siena prisišlies. Vėjas nepastovus 3–8 m/s, dieną pajūryje vakarinių krypčių 5–10 m/s. Naktį 4–8 laipsniai šilumos, vėsiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose, dieną 16–21 laipsnis šilumos, vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose 22–24 laipsniai šilumos, vėsiausia pajūryje tik 12–15 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį dar be lietaus, rytą ir dieną jau lis, gausiau įdienojus, perkūnija dundės. Pajūryje vis dar gali rūkas tvyroti. Vėjas nepastovus 3–7 m/s. Naktį 7–12 laipsnių šilumos, dieną 16–20 laipsnių šilumos, pajūryje 10–15 laipsnių šilumos.
Pirmadienį, birželio 1–osios, naktį be lietaus, rūkai tvyros, dieną protarpiais daug kur palis. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 7–12 laipsnių šilumos, dieną 17–22 laipsniai šilumos, pajūryje 12–16 laipsnių šilumos.
Antradienį, birželio 2 d., protarpiais palis, daugiausia dieną ir daugiausia rytiniuose rajonuose. Naktį daug kur rūkai drieksis. Vėjas pietų pietvakarių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 8–12 laipsnių šilumos, dieną 19–24 laipsniai šilumos, pajūryje 13–18 laipsnių šilumos.
Trečiadienį, birželio 3 d., be lietaus. Vėjas pietinių krypčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 10–14 laipsnių šilumos, dieną 22–27 laipsniai šilumos.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad apžvelgus gegužę, galima sakyti, jog oro temperatūra ir kritulių kiekis vidutiniškai Lietuvoje buvo labai artimi 1991–2020 m. laikotarpio vidurkiui.
„Žinoma, skirtingose šalies vietovėse situacija nevienoda: vakaruose – vėsiau ir sausiau nei vidutiniškai, o rytuose – nors temperatūra atitiko ir normą, bet daugiau palydavo. Dėl kritulių pavojinga/stichinė sausra bent kuriam laikui atsitraukė, tačiau miškų gaisringumas pastaruoju metu vėl auga, tad ir sausra kaip reiškinys gali greitai atsinaujinti“, – rašė sinoptikai.
„Įžengę į kalendorinę vasarą, panašu, jog galėsime pasilepinti vasariškai šiltais orais. Tiesa, karščiai (30 ir daugiau laipsnių šilumos) bent kol kas neprognozuojami“, – rašė tarnybos specialistai.
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