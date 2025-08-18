Kraupiai sužalotos kalytės Sniegės gyvenime – naujas posūkis

Prieš pusantro mėnesio kalytė buvo pjauta ir nepapjauta – tikra Sniegė, kaip ją buvo pavadinęs buvęs šeimininkas. Dabar ji turi kitus namus ir yra pratinama prie naujo vardo.
„Taip, ji turės Bugos vardą. Lengviau ištarti, jis jai tinka, nes šunelis švelnus. Gal Sniegės vardu istorija tegul ir pasilieka“, – pasakojo prieglaudos „Mažas draugas“ vadovė Anželika Jaškuvienė.
Po nesuvokiamos egzekucijos, kai girtas žmogus, norėdamas atsikratyti gyvūnėliu, peiliu pjaustė kaklą, Sniegė buvo labiau panaši į braškę – kraujavo nesustabdomai ir būtų žuvusi.
Tačiau, būdamas girtas, jos šeimininkas vis dėlto sugebėjo iškviesti policiją. Pareigūnai šunį skubiai išvežė į veterinarijos kliniką, o pakeliui elgėsi lyg su kraujuojančiu žmogumi – švelniai spaudė kaklą, kad kraujas nebėgtų. Taip Sniegė išgyveno. Ją perėmė „Mažas draugas“ prieglauda, o šunelį žudęs žmogus beveik nenukraujavo – baudžiamosios atsakomybės nebus.
„Ikiteisminis tyrimas nebuvo pradėtas. Įvykio aplinkybės tikrintos pagal Administracinių nusižengimų kodekso 346 str. 18 dalį. Skirta bauda – apie 1 tūkst. eurų už žiaurų elgesį su gyvūnu“, – teigė Panevėžio policijos atstovė Odeta Jukniūtė.
Pora iš Vokietijos pasakoja, kad vaikai jau užauginti, tad atėjo laikas „vaikams su kailiu“. Noras suteikti gyvenimą nuskriaustam gyvūnui buvo iš abiejų pusės, bet sprendimą priėmė tik dabar.
„Norėjome iš prieglaudos pasiimti šuniuką iš Lietuvos. Čia viešint su žmona socialiniame tinkle „Instagram“ pamatėme kalytę. Pasidarė aišku, kad ją pasiimsime“, – pasakojo naujasis šeimininkas iš Vokietijos Thomas Heinish.
Sniegė jau kelias dienas gyvena prabangiai – šeimininkai ją leidžia į lovą.
„Ji ateina taip atsargiai, rafinuotai. Prisiglaudžia – ir tada pajunti, ką reiškia terapinis šuo. Čia ir mums bus nauja patirtis“, – kalbėjo Dovilė Heinish.
Dabar Sniegė šaukiama Buga – iškart gavo sesę, italų kurtę Boną. Keista, bet konkurencijos nėra, gyvūnai natūraliai sutaria.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Esu įgijusi Vokietijos pilietybę, tačiau Lietuvos netekau, nes įstatymo nėra. Dabar viską susitvarkiau migracijoje, truputį paspaudė širdį, bet išvažiuosiu su tokiu turtu. Nors pati ir netekau savo šalies pilietybės, bet turėsiu šunį, kuris turi ir turės Lietuvos tapatybę“, – teigė D. Heinish.
Į Bugą pervadinta Sniegė, kaip ir visi šunys, prie naujo vardo pripras per mėnesį. Anot globėjų, net ir dešimt metų su vienu vardu pragyvenęs, bet pervadintas šuo susigyvena.
