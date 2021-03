Kovo 8-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.51 val., leidžiasi 18.09 val. Dienos ilgumas 11.18 val.

Mėnulis (delčia) teka 5.04 val., leidžiasi 11.47 val.

Vardadieniai:

Beata, Gaudvilė, Laima, Vydminas

Datos:

Tarptautinė moters diena

1877 — gimė Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana, prozininkė, vertėja, katalikiškos labdaros organizatorė. Mirė 1930 m.

1932 — gimė dailininkas Antanas Kmieliauskas.

1993 — „Lietuvos avialinijos“ įstojo į Tarptautinę oro transporto asociaciją (IATA).

2011 — po sunkios ligos Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), savo namuose netoli Čikagos, mirė Amerikoje ir Lietuvoje žinomas JAV lietuvių politikos ir visuomenės veikėjas, statybos inžinierius Eugenijus Algimantas Bartkus. Gimė 1925 m.

2012 — Vilniaus paveikslų galerijoje atidaryta žymių pasaulio dailininkų portretų paroda, atvežta iš Sankt Peterburge esančio Valstybinio Ermitažo kolekcijos.

Kovo 8-oji pasaulio istorijoje:

1859 — gimė anglų rašytojas Kenneth Grahame (Kenetas Greihemas), pasaulinį pripažinimą pelnęs knyga „Vėjas gluosniuose“.

1868 — mirė islandų rašytojas Jon Thoroddsen (Jonas Torodsenas). Gimė 1818 m.

1869 — mirė prancūzų kompozitorius Louis Hector Berlioz (Luisas Hektoras Berliozas), parašęs „Fantastinę Simfoniją“. Gimė 1803 m.

1917 — Sankt Peterburge prasidėjo streikai, peraugę į revoliuciją.

1920 — Danija tapo Tautų Lygos nare.

1950 — SSRS pranešė sukūrusi atominę bombą.

1952 — Amerikos Prezidentas Ronald Reagan (Ronaldas Reiganas) vedė Nancy Davis (Nansę Deivis).

1965 — 3 500 JAV jūrų pėstininkų išsilaipino Vietname.

1966 — Airijos Respublikonų armija (IRA) susprogdino Nelsono paminklą Dubline.

1974 — Paryžiuje buvo atidarytas Charles de Gaulle (Šarlio de Golio) oro uostas.

1991 — 40 užsienio žurnalistų ir du JAV kariškius Irakas Bagdade perdavė Raudonojo Kryžiaus organizacijos atstovams.

1996 — JT oficialiai baigė taikdarišką misiją Ruandoje.

1998 — kalėjime mirė James McDougal (Džeimsas Makdugalas) — pagrindinis liudininkas JAV prezidento Bill Clinton (Bilo Klintono) „Whitewaterio“ (Vaitvoterio) nekilnojamojo turto sandėrių byloje.

2009 — eidamas 71-uosius metus mirė buvęs Lenkijos sveikatos apsaugos ministras, garsiausias lenkų kardiochirurgas profesorius Zbigniew Religa (Zbignevas Religa).

2010 — Belgrade, sulaukusi 96 metų, mirė buvusio Jugoslavijos lyderio, komunisto Josip Broz Tito (Josipo Brozo Tito) buvusi žmona Herta Haas (Herta Has).

2013 — Maskvoje, eidamas 89-uosius, mirė žymus rusų rašytojas, dramaturgas Boris Vasiljev (Borisas Vasiljevas).

Kovo 8-oji šou pasaulyje:

1920 — gimė Švedijos aktorė ir rašytoja Eva Dahlbeck (Eva Dalbek), išgarsėjusi daugybe vaidmenų legendinio filmų kūrėjo Ingmar Bergman (Ingmaro Bergmano) filmuose. E.Dahlbeck buvo viena iš garsiausių 5-ojo ir 6-ojo dešimtmečio Švedijos aktorių. Ji išgarsėjo po to, kai gavo pagrindinius vaidmenis tokiuose I.Bergmano filmuose kaip „Moterų paslaptys“ (Secrets of Women, 1952), „Meilės pamoka“ (A Lesson in Love, 1954) ir „Vasaros nakties šypsenos“ (Smiles of a Summer Night, 1955).

1945 — gimė Amerikos rokenrolo grupės „The Monkees“ būgnininkas Mickey Dolenz (Mikis Dolenzas).

1946 — gimė amerikiečių grupės „The Eagles“ narys Randy Meisner (Rendis Meisneris).

1957 — gimė britų metalo grupės „Iron Maiden“ narys Clive Burr (Klivas Baras).

1959 — gimė amerikiečių aktorius Aidan Quinn (Eidanas Kvinas) („Rudens legendos“).

1964 — gimė britų grupės „Frankie Goes to Hollywood“ būgnininkas Peter Gill (Piteris Gilas).

1973 — Paul McCartney (Polas Makartnis) buvo apkaltintas tuo, kad savo sodyboje Škotijoje augino marihuaną. „Bitlas“ pripažino savo kaltę, tačiau teigė netikėjęs, kad gerbėjo padovanotos sėklos galėtų išdygti.

1993 — MTV įvyko serialo „Beavis and Butthead“ („Byvis ir Tešlagalvis“) premjera.

2007 — eidamas 72-uosius metus, mirė britų aktorius John Inman (Džonas Inmanas), išgarsėjęs ekscentriško parduotuvės konsultanto vaidmeniu Didžiosios Britanijos visuomeninio transliuotojo BBC situacijų komedijoje „Ar jus aptarnavo?“ (Are You Being Served?).