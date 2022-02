Keliuose yra slidžių ruožų, eismo sąlygas sunkins gūsingas vėjas

Čia pagrindinių kelių dangos daug kur su šlapio sniego provėžomis, vietomis padengtos plonu puraus ar prispausto sniego sluoksniu, slidžios.

Žiemiškai geresnės eismo sąlygos yra pietų Lietuvoje, čia dėl lietaus pagrindinių kelių dangos daugiausia šlapios.

Mažesnio eismo intensyvumo rajoniniai keliai visoje šalyje išlieka daug kur padengti pažliugusio arba prispausto sniego sluoksniu, vietomis provėžoti ir aplediję.

Visoje Lietuvoje mišrūs krituliai: sniegas, šlapdriba, lijundra ar lietus. Oro temperatūra nuo 0 iki 5 laipsnių šilumos.

Dieną eismo sąlygas sunkins gūsingas vėjas.

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis dieną krituliai. Vėjas dieną pietvakarių, vakarų, 17-22 metrų per sekundę, Vakarų Lietuvoje vietomis 23-27 metrų per sekundę, pirmoje dienos pusėje pajūryje 28–30 metrų per sekundę.

Aukščiausia oro temperatūra nuo 2 iki 6 laipsnių šilumos.