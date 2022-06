Kelių ereliai ir toliau lakstys į pajūrį: matuoklių automagistralėje link Klaipėdos – nebus

– Ar daugės sektorinių matuoklių?

– Šiandien yra 70 momentinių greičio matuoklių ir 81 ruožas, kur sumontuoti vidutinio greičio matavimo prietaisai. Tačiau tai – ne pabaiga, planuojama šiemet paleisti dar į 50 ruožų ir atitinkamai padidinti reguliuojamų kelių skaičių.

– Sektoriniai matuokliai duoda didesnių rezultatų ir yra geresni nei momentiniai?

– Vidutinio greičio matuokliai visomis prasmėmis ir pažangesni, nes didesniame maršrute vairuotojai atkarpomis turi palaikyti leistiną greitį. Taip išvengiama nereikalingų lenkimų ir nelaimių, išsaugomos gyvybės. Esame atlikę vienų metų analizę, ar pasiteisino vidutiniai greičio matuokliai. Be abejo, taip. Per penkerius metus tuose ruožuose daugiau nei 400 sužeistųjų ir tikrai nemažai – 36 žuvusieji, per metus tai sudaro apie 70 sužeistųjų ir atitinkamai žuvusiųjų. Pagerėjimas – maždaug 70 proc. Sužeistųjų ir žuvusiųjų žymiai sumažėjo. Yra net kelių, kur išnyko, nes visi ruožai parengti pagal tam tikrą metodiką – įvertinamas eismo intensyvumas, kelio pavojingumas, eismo įvykių skaičius ir lenkimo galimybė.

– Ar kada nors automagistralėje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda galima tikėtis greičio kontrolės priemonių?

– Yra metodika ir pagal ją visą laiką tikriname, kaip pasikeitė eismo saugumo situacija keliuose. Jei ji iš tikrųjų bus labai bloga ir reikės imtis priemonių – tai ir bus padaryta. Pvz., Vilnius–Panevėžys atskiruose ruožuose yra įdiegta. Kelyje A1 kol kas tokių planų nėra.

– Kelių direkcija kreipia dėmesį ne tik į didžiuosius kelius, bet ir mažuosius ruožus ir užtikrina saugumą.

– Yra vidutinių greičio matuoklių ir gyvenamosiose teritorijose, tai susiję su eismo saugumu. Nes vairuotojai pravažiuodami gyvenvietes neretai nesumažina greičio arba nežymiai ir lekia, taip galėdami sukelti skaudžių įvykių. Kai įdiegiame vidutinio greičio matavimo sistemą, vairuotojas priverstas laikytis vidutinio greičio, kad atstumas būtų įveiktas laikantis eismo greičio ribojimų