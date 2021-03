L. Virbalas: labiausiai reikia atjausti žmones, kurie išgyvena homoseksualų polinkį

Primename, kad kunigas Algirdas Toliatas praėjusią savaitę sulaukė LGBT palaikančių žinomų žmonių kritikos dėl savo pasisakymų socialiniame tinkle. Žinomas kunigas pasidalijo įrašu, raginančiu pasirašyti peticijas prieš lyčiai neutralios partnerystės įteisinimą ir prieš Stambulo konvenciją. Tiesa, sulaukęs kritikos, A. Toliatas pašalino įrašo dalį, kurioje kalbama apie peticijas.

Visgi kalbos apie Stambulo konvencijos ratifikavimą suskaldė visuomenę. Antradienį savo įžvalgomis socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo ir Kauno arkivyskupas emeritas L. Virbalas.

Anot jo, šiomis dienomis girdime daug ginčų, kaltinimų, daug aistrų ir nuoskaudų. „Pasisakymų triukšme turbūt labiausiai reikia atjausti tuos žmones, kurie išgyvena savo homoseksualų polinkį ar savo kitoniškumą. Atrodo, kad jie iš niekur nesulaukia autentiško palaikymo. Skirtingo ar neapibrėžto lytiškumo ideologijos propaguotojai, klausę ar neklausę kitų, prisistato atstovaujantys visus. Tada daugiau įtakos, daugiau paramos, daugiau lėšų – argi tai paslaptis? Suprantama, kad homoseksualius polinkius turintys žmonės kenčia nuo visų, tarp jų ir katalikų, kurie nepritardami veiksmui pasirodo negailestingi pačiam žmogui, kurie smerkia nepriimtinos ideologijos piršimą (žinoma, ir tokią nepagarbą visuomenei, kaip gašlumo ar apatinių drabužių demonstravimas paraduose), priskirdami tai visiems skirtingos lytinės orientacijos žmonėms, – socialiniame tinkle rašė L. Virbalas. – Manau, kad dauguma žmonių, jausdami homoseksualius polinkius, jautriai išgyvena savo kančią ir savo meilę, nesupratimą ir pasmerkimą, savo laisvę ir ribotumą. Nepaisant lyties, orientacijos, rasės, tautybės, nepaisant visų mūsų skirtumų esame vienodai svarbūs žmonės. Nė vienas neturime daugiau ar mažiau to, kas mus daro žmonėmis. Todėl priimu kiekvieną kaip savo brolį ir seserį. Nė kiek neabejoju, kad šeima kyla iš vyro ir moters santuokos. Yra daug kitų žmogiškų ryšių: draugai, bičiuliai, kolegos, bendramoksliai, partneriai, gyvenantys kartu, bet šeima yra išskirtinis ir nepakeičiamas ryšys. Gerbiu kiekvieną žmogų ir du vienos lyties žmonės turi teisę sulaukti tinkamos pagalbos, bet tai iš esmės skiriasi nuo vyro ir moters sudarytos šeimos.“

Kauno arkivyskupas emeritas teigė taip pat nesutiksiantis, kad prigimtis nieko nereiškia. „Gyvendami galime prisiimti įvairiausius vaidmenis, gerus ir blogus, mums gali daug kas daryti įtaką, bet to, ką atsinešame gimdami, neįmanoma paneigti. Popiežius Pranciškus apaštališkame paraginime „Amoris laetitia“ rašo: „Viena yra suprasti, kad žmogus silpnas, o gyvenimas sudėtingas, kita – priimti ideologiją, siekiančią į dvi dalis padaryti neperskiriamus tikrovės aspektus“, paneigti „vyro ir moters prigimtinį skirtingumą bei abipusiškumą“. Turiu savo nuomonę – ją išsakysiu ir ginsiu. Tai mano sąžinės laisvė, mano pilietinė teisė. Kiti gali mano įsitikinimus laikyti neteisingais – kalbėkimės, juk esame demokratinės visuomenės nariai, kurioje skirtinga nuomonė negali būti iš anksto užčiaupta. Ir be abejo, man skaudu, kai iš manęs tyčiojamasi. Lygiai kaip skaudu, kai tyčiojamasi iš kitų, ir tų, kurių nuomonei aš nepritariu. Todėl esu pasiruošęs palaikyti kenčiantį, išjuoktą, užsipultą žmogų net ir be „je suis N.“ rėmelio „Facebook“ paskyroje. Norėčiau, kad nesutinkantys su manimi, man prieštaraujantys nepasijustų mano užgauti ar pažeminti (jei jie kitokią nuomonę jau savaime laiko užgavimu, tada, aišku, nieko nepadarysi). Būtų gera, jei po susitikimo – tegul ir per užrašytą žodį – priešiškumas vienų kitiems bent jau nedidėtų. Esu tikras, kad Evangelija ir Jėzus, kurį išpažįstu, nėra nė prieš vieną žmogų, o tik už tiesą ir tam, kad padėtų išsilaisvinti iš blogio veikiančio žmoguje. Atėjęs šaukti „ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“, Jėzus nenustatė jokios ribos, už kurios jau nebeieškotų žmogaus“, – įrašą baigė dvasininkas.

Portalas jau anksčiau publikavo Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo poziciją šia tema. Jis teigė, jog visuomenėje egzistuoja žodžio laisvė.

K. Kėvalas teigia, kad A. Toliatas naudojosi savo kaip piliečio ir dvasininko teise pareikšti nuomonę.

„Pastaruoju metu žiniasklaidoje pasklido diskusija, ar kunigas ir pati Bažnyčia gali pasisakyti rūpimais klausimais? Atsakymas yra TAIP! Demokratinės visuomenės esmė – visi turi lygias teises, taigi ir žodžio laisvę pasisakyti, jei tai neprovokuoja smurto ar nepagarbos kitam žmogui, visuomenės grupei“, – rašė Kauno arkivyskupas.

Jis pažymėjo, kad draudimai pasisakyti – visuomenėje pavojinga tendencija, todėl reikėtų nebijoti tų, kurie prieštarauja prieš teisę pasisakyti ir toliau aktyviai reikšti savo mintis.

