Kariuomenės vadas konferencijoje Helsinkyje aptars saugumo iššūkius

Konferencijoje dalyvauja Danijos, Estijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Lenkijos, Olandijos, Norvegijos, Suomijos, Švedijos, Vokietijos kariuomenių vadai ir Islandijos užsienių reikalų ministerijos Gynybos direktorato generalinė direktorė.

Sesijoms vadovaus šių metų konferencijos organizatoriai – Suomijos ir JAV kariuomenės Europoje vadavietės (angl. US European Command, US EUCOM) atstovai. Jų metu bus apžvelgtos grėsmės šiaurės regione, karinio mobilumo didinimas ir oro gynybos stiprinimas regione, taip pat procedūrų ir techninių galimybių suvienodinimas, užtikrinant sąveiką tarp NATO ir ne NATO šalių krizės metu. Vienos iš sesijų metu taip pat bus aptartos US EUCOM organizuojamos ir planuojamos 2022 m. pratybos.

Šiaurės šalių konferencijoje susitinka ir šalių puskarininkiai. Jų darbotvarkėje – diskusijos apie karių priėmimą į tarnybą ir išlaikymą, galimus karių ir kareivių tarnybos iššūkius ateityje ir jų sprendimų būdus, taip pat daug dėmesio skiriama karių profesiniam rengimui ir tobulėjimui. Renginyje dalyvaus Lietuvos kariuomenės vyriausiasis puskarininkis seržantas majoras Remigijus Katinas.

Lietuvos kariuomenės bendradarbiavimas su US EUCOM karinio rengimo srityje vyksta intensyviai – kasmet skirtingų pajėgų vienetų kariai įgauna patirties dalyvaudami apie 15-oje įvairaus lygmens, specifikos ir apimties pratybų, organizuojamų US EUCOM.

Šiaurės šalių kariuomenių vadų konferenciją organizuoja US EUCOM ir priimančiosios šalies atstovai, šiemet joje dalyvauti kvietė Suomijos kariuomenės vadas. Tokio tipo konferencijos vyksta kartą per metus šalių rotacijos principu, praėjusiais metais susitikimas neįvyko dėl COVID-19 pandemijos.