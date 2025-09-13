Kariuomenė: NATO naikintuvai lydėjo rusų orlaivius

Anot jos, NATO naikintuvai buvo pakelti du kartus.
„Jie kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos Federacijos orlaivių. Abudu atvejai nebuvo susiję su Lenkijoje taikomomis prevencinėmis priemonėmis dėl dronų smūgių grėsmės Ukrainos vakariniuose regionuose“, – pranešė kariuomenė.
Rusų orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių ir be skrydžio planų.
ELTA primena, kad penktadienio rytą prasidėjo bendros Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad“.
Lietuvos kariuomenės duomenimis, iš viso šiose pratybose planuoja dalyvauti apie 30 tūkst. karių. Baltarusijoje laukiama iki 8 tūkst. ir Kaliningrade – iki 4 tūkst. karių, pratybų tikslas – pademonstruoti galią Vakarams.
