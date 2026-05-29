Kairys apie bendrapartiečio Šuklino netektį: styga trūko dar nesugrojus gražiausių akordų

„Netekome bičiulio, kolegos, žmogaus, kuris viską darė ypač nuoširdžiai. Pareigingiausias frakcijos kolega, nėra praleidęs nei vieno posėdžio. Ypač mylėjo savo kraštą, Visaginą. Ir tas rūpestis buvo labai tikras, nesuvaidintas“, – Eltai ketvirtadienio vakarą sakė S. Kairys.
„Mačiau, kaip jis pergyveno dėl atimto olimpinio medalio, bet kita vertus – lygiai taip mačiau, kaip sportininko charakteris vedė jį iš tokių situacijų. Žmogus kūrė šeimą, namus, verslą. Džiaugėsi gyvenimu ir įkvėpė kitus. Jevgenijaus netektis yra be proto didelė. Styga trūko dar nesugrojus jo gražiausių akordų, esu tuo įsitikinęs. Neįsivaizduoju, kaip jo nebebus šalia“, – prisiminimais dalijosi liberalas.
Apie J. Šuklino netektį pranešta ketvirtadienio vakarą, jis mirė eidamas 41-uosius metus. Užuojautą velioniui taip pat pareiškė prezidentas Gitanas Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė, Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Visagino meras Erlandas Galaguzas, kiti kolegos Seimo nariai.
J. Šuklinas į Seimą pateko 2024 m. su Liberalų sąjūdžio partija, priklausė šios partijos frakcijai. Anksčiau jis yra dirbęs Visagino savivaldybės taryboje, ėjo laikinojo mero pareigas.
Jis taip pat buvo žinomas sportininkas, kanojininkas, 2012 m. Londono olimpinių žaidynių dalyvis, pasaulio ir Europos čempionatų prizininkas. Vėliau pasuko į verslą ir politiką.
J. Šuklinas gimė 1985 m. Glazove, Rusijoje.
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