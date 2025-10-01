Kai kuriems baltarusiams – ministro pažadas

„Penktadienį premjerė vėl renka Nacionalinio saugumo komisiją, tą klausimą pateiksiu. Šiandien tie, kurie turi išvykti – jie vyksta per Lenkiją arba Latviją (…) Atgal jie negrįžtų, jie išvažiuos ir atgal negrįš, jeigu neturi laikino arba nuolatinio leidimo gyventi Lietuvoje. Bet jeigu pas žmogų pasibaigė (leidimo galiojimas – ELTA), ką jam daryti? Jam kažkaip išvykti reikia. Čia yra logiška ir žmoniška“, – žurnalistams Seime teigė V. Kondratovičius.
„Su nepasibaigusiu (leidimu – ELTA) – tikrai ne. Čia reikia pagalvoti dėl šio klausimo elementų. Kitaip jie ten važiuos vėl pirmyn, atgal“, – akcentavo jis.
Apie tokią galimybę ministras užsiminė sulaukęs konservatoriaus Jurgio Razmos klausimo, kodėl uždarius pasienį baltarusiams neleidžiama grįžti į tėvynę.
„Labai pritariu, kad numatyta galimybė leisti (į Lietuvą – ELTA) grįžti Lietuvos piliečiams, neleidžiama atvykti Baltarusijos piliečiams. Tačiau nelabai suprantu, kodėl Baltarusijos piliečiams neleidžiama išvykti iš Lietuvos? Jeigu kai kuriems baigėsi leidimas dirbti, gyventi – tegul važiuoja jie kuo greičiau. Ar nematote galimybės praplėsti (nustatytą reguliavimą – ELTA)?“ – klausė J. Razma.
Atsakydamas į klausimą, V. Kondratovičius tikino, kad dabartinę tvarką galima koreguoti.
„Pažiūrėsime, pakoreguosime. Aptarsime, jeigu žmonės nori išvažiuoti – tai be abejo“, – konservatorių frakcijos posėdyje teigė V. Kondratovičius.
Kaip skelbta, po praėjusią savaitę fiksuoto kontrabandinių balionų antplūdžio, trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė iki lapkričio 30 dienos uždaryti sieną su Baltarusija.
Vyriausybės nutarime numatoma, kad uždaromi paskutiniai du pasienio kontrolės punktai su Baltarusija – Medininkų ir Šalčininkų.
Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas.
Medininkų pasienio kontrolės punkto veikla bus apribota – numatytos išimtys, kas šioje vietoje galės kirsti valstybės sieną.
Kaip numatyta Vyriausybės nutarime, tą galės daryti diplomatai ir gabenantieji diplomatinį paštą, į Kaliningradą ar atgal tranzitu vykstantys asmenys. Medininkų pasienio punkte į Lietuvą galės sugrįžti šalies piliečiai, Europos Sąjungos (ES) šalių piliečiai, taip pat užsieniečiai, turintys laikinus leidimus gyventi Lietuvoje, humanitarines vizas. Be to, sieną išskirtiniais atvejais galės kirsti ir kiti asmenys, dėl kurių tarpininkauja Lietuvos Užsienio reikalų ministerija (URM).
Šie ribojimai galios iki lapkričio 30 dienos vidurnakčio.
