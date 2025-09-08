Kai kurie gėrėjosi nuostabiu reginiu: ar jūs jį matėte?

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbė, kad mėnulį pilno užtemimo metu pavyko pamatyti ne visiems. „Mūsų planetos palydovas neryškiai žibėjo rausva šviesa, todėl miestų gyventojai reiškinio galėjo nepamatyti. Dar kitiems sutrukdė debesys“, – rašė meteorologai.
Mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ meteorologas Gytis Valaika rašė, kad šiek tiek prieš vidurnaktį mėnulio užtemimas visiškai pasibaigs ir Žemė ant jo pusšešėlio nebemes. „Apokalipsės raiteliai išjos. Negandos baigsis. Pasaulio pabaigos ir vėl nebuvo. Visiems, prisiskaičiusiems baisių horoskopų, galima eiti saldžiai miegoti“, – sekmadienį šmaikščiai rašė G. Valaika.
Anot jo, jeigu nieko pas jus nesimatė, tuomet tai reiškia:
Ne į tą dangaus pusę žiūrite;
Gyvenate mieste, kur per daug dirbtinės šviesos;
Nematote dėl debesų arba kitų kliūčių R-PR pusėje.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ vaizdo įrašas.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad pirmadienio dieną lietaus tikimybė maža. Vėjas rytinių krypčių, 4–9 m/s. Aukščiausia temperatūra 23–27 laipsniai šilumos.
Antradienio dieną kai kur trumpas lietus. Vėjas rytinių krypčių, naktį silpnas, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 10–15, pajūryje iki 17, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
Trečiadienį vietomis trumpai palis, dieną kai kur su perkūnija. Vėjas pietryčių, rytų, naktį 3–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
Naujausi komentarai